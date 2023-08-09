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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع بمناطق متفرقة

السودان
السودان

كشف محمد إبراهيم، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، عن تطورات الأوضاع في السودان وتفاصيل الاشتباكات بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع.

وقال خلال إفادة على الهواء، إن هناك اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع، وهناك أعداد كبيرة من سكان أم درمان نزحوا إلى الشمال.

أضاف أن الأوضاع في أم درمان مضطربة جدًا خصوصًا في قلب أم درمان، وهناك تحليق جوي مكثف لطيران الجيش السوداني، وكذلك هناك تصاعد لألسنة الدخان في أنحاء مختلفة ومن حين لآخر هناك أصوات لأسلحة ثقيلة.

 

 منطقة شرق النيل والجيش السوداني

تابع "فيما يخص المشهد في الخرطوم الآن هناك مناوشات بين الجيش والدعم السريع" مشيرًا إلى أن هناك ارتكازات تابعة لقوات الدعم السريع في منطقة شرق النيل والجيش السوداني يصوب أهدافه تجاه هذه الارتكازات.

الجيش السوداني الدعم السريع اشتباكات السودان الدخان

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