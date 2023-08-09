وكيل صحة الدقهلية يشيد بالفريق الطبى بمستشفى نبروه لإجراء ولادة لحالة حرجة

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة عن نجاح فريق طبى بمستشفى نبروه المركزى بإجراء ولادة طبيعية لحالة سبق لها الولادة عن طريق قيصرية منذ سنة ونصف وفصيلتها سالب وعنق الرحم متسع ٨سم مما يصعب من إجراء تحويل للحالة لعدم توفر دم من نفس الفصيلة.

وذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية بتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

شارك فى إجراء العملية فريق طبي بالمستشفى مكون من الدكتور أحمد الباز استشاري النسا والتوليد ورئيس قسم النساءوالدكتورة اسماء رشاد أخصائية النسا والتوليد إلى جانب الدكتورة ناهد راغب والدكتورة إيناس يوسف علاوة على الدكتورة جهاد محمد طبيب التخدير ومن فريق التمريض مس أميره علاء الشحات ومس أسماء عبدالمنعم عبدالمجيد

وأعرب وكيل الوزارة عن خالص شكره وتقديره لإدارة الطب العلاجى بقيادة الدكتورة هبة الشريف والدكتور سيد فاروق مدير إدارة المستشفيات والفريق الطبى بمستشفى نبروه المركزى وفى مقدمتهم الدكتور سعد فليفل مدير المستشفى الذى أصر على عدم المغادرة من أمام حجرة الولادة بالمستشفى حتى تمت الولادة في سلام على الرغم من الصعوبات الكبيرة التي واجهت فريق العمل

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