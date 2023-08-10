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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: خطة مصر لتصنيع السيارات الكهربائية توفر العملة الصعبة وصديقة للبيئة

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

قال إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة، أن خطة صنع السيارات الكهربائية خطوة عظيمة ستقوم بها مصر، وأن مصر تواكب التكنولوجيا الحديثة، والدخول فى مصاف الدول التى تنتج بغرض التصدير .

وأشار "نظير"، فى تصريح خاص ل"صدى البلد"، إلى أن كل هذه الخطوات التى تأخذها مصر كهذه الخطوة، ستساعد فى توفير العملة الصعبة، وزيادة فرص عمل للشباب وتخفيف الضغط عن ميزان المدفوعات المصرى، مشيرا إلى أنه سيقوم بزيادة أكثر للصادرات.

وأشاد عضو لجنة الخطة والموازنة، أن مصر لديها كوادر جيدة وكفائة كبيرة، ولكننا بحاجة إلى الفرص التى تنهض بها مصر، مشرا إلى أن مصر تستغل وجود الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تشجيعه لهذه الصناعات، لتصبح مصر فى الإتجاه الصحيح لتخطى الأزمات الإقتصادية التى تمر بها فى الوقت الحالى.

وأضاف أن السيارات الكهربائية سوف تحل محل التى تعمل بالبنزين والغاز، وبالتالى سيصبح هناك توفير فى السولار والبنزين، خاصا أن مصر لديها فائض فى توفير الكهرباء، ومصر تسعى فى توفير مشاريع لإنتاج الكهرباء، كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والسدود، وبالتالى سيصبح لدينا فائض للتصدير، وبالتالى توفير العملة الصعبة وتوفير فرص عمل للشباب.

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة إلى أن فكرة السيارات التى تعمل بالكهرباء صديقة للبيئة، فى أن التغير الشديد الذى يحدث للمناخ بسبب هذة العوامل كلها والتى قاموا بمناقشته بمؤتمر المناخ، ، فهذه الفكرة سوف تأثر على البيئة بشكل إيجابى على مستوى العالم .

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