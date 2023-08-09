اجتماع كويتي سعودي عاجل بشأن حقل الدرة

عقدت اللجنة التنفيذية المشتركة بين الكويت والسعودية لمشروع حقل الدرة اجتماعاً استعرضت فيه آخر المستجدات في شأن الحقل، حيث تم الاتفاق على الاستمرار في خطة العمل المتفق عليها وفقاً للجدول الزمني.

وبحسب صحيفة الراي الكويتية؛ فقد قالت مصادر مطلعة إن الاجتماع عقد ، بحضور قيادات الشركة الكويتية لنفط الخليج ومسؤولي شركة «أرامكو».



وجرى الاجتماع بعد يوم من تأكيد الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» أمين الناصر أن الخطط المتعلقة بحقل الدرة ستمضي كما هو مخطط لها مع الكويت.

وقال الناصر في تصريحات للصحفيين، «يمضي حقل الدرة مثلما هو مخطط له مع الكويتيين، (مع) عدم وجود مشكلات في هذه المرحلة من حيث الهندسة والتطوير.

