ميمي عبد الرازق: مكنش ليا ذنب في خسارة كأس الرابطة

أكد ميمي عبد الرازق مدرب المصري السابق والداخلية الحالي، أنه لم يكن له أي ذنب في خسارة فريقه لكأس الرابطة.



قال ميمي عبد الرازق في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "التخطيط الجيد، وعودة الروح، كل ذلك ساهم في ظهور المصري معي بشكل مميز".



أضاف: "مكانش ليا ذنب في خسارة المصري لنهائي كأس الرابطة، خاصة إن كان هناك أخطاء من اللاعيبة في أول 5 دقائق بطريقة غريبة".



وواصل: "تأثرت غصب عني قبل الماتش بجماهير المصري، وكنت هتشال على الأعناق لو كنا كسبنا كأس الرابطة".



واختتم: "لو كسبت كاس الرابطة كنت هرجع بورسعيد ماشيا، ومكنتش عارف أرجع بورسعيد بعد الماتش ده"