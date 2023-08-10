في ظروف غامضة.. وفاة أصغر مغنية على مواقع التواصل الاجتماعي

في ظروف غامضة لا تزال قيد التحقيق أعلنت عائلة مغنية الراب ليل تاي وفاتها وشقيقها جايسون تيان في بيان نشر عبر حساب "Lil Tay" على إنستجرام يتابعه حوالي 3 مليون ونصف مطالبين المتابعين بـ"الخصوصية لسيطرة الحزن عليهم".

يبلغ عمر مغنية الراب 13 سنة، وتحظى بشهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي .

وقالت العائلة والذي: "بقلب حزين، نشارك الأخبار عن وفاة ليل المفاجئة وأن "الظروف المحيطة بوفاتها لا تزال قيد التحقيق"



فيما ذكر حساب "كايلا نيكول جونز" على موقع "فيسبوك"، أنلبيل توفيت منتحرة، وهو ما لم تذكره العائلة في بيانها.

