أدنى مستوى له.. مفاجأة في أسعار الذهب عالمياً

جاءت أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها في شهر، اليوم الخميس، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات التضخم في الولايات المتحدة.

وزاد الذهب 0.2 بالمائة في المعاملات الفورية إلى 1918 دولارا للأوقية، لكنه يحوم بالقرب من أدنى مستوى له منذ العاشر من يوليو، الذي سجله أمس، الأربعاء، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1950.80 دولار،حسبما نقلت “رويترز”.

وعادة ما يُنظر للذهب على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، لكن رفع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم تشهد الفضة تغيرا يذكر في المعاملات الفورية واستقرت عند 22.67 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.3 بالمائة إلى 890.87 دولار، فيما ارتفع البلاديوم 0.3 بالمائة إلى 1238.63 دولار.