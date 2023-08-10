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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر ليصل إلى 38,2%خلال يوليو

صدى البلد

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار السلع بإجمالي الجمهورية خلال يوليو الماضي إلى 38,2%، في مقابل 14,6% خلال يوليو 2022، بارتفاع 23,6%.

وأرجع ذلك إلى ارتفاع تكلفة الطعام والمشروبات بنسبة 68,2%، و النقل والمواصلات بنسبة 16,5% خلال يونيو على أساس سنوي، والتعليم بنسبة 7,7%، و الرعاية الصحية بنسبة 22,6%، والمطاعم والفنادق بنسبة 50,3%


وأضاف الجهاز أن هناك ارتفاعًا بتكلفة المشروبات الكحولية والدخان على أساس سنوي خلال الشهر الماضي بنحو 51,9%، والثقافة والترفيه بنسبة 29,4%، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 41,5%.


وارتفعت تكلفة المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود على أساس سنوي خلال يوليو الماضي بنسبة 6,9%، والملابس والأحذية بنسبة 23,9%، والاتصالات السلكية واللاسلكية نحو 1,5%، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 29,7%.

وكان معدل التضخم السنوي قد ارتفع 22.1% خلال يونيو ليسجل 36.8%، وبنسبة 18,4% خلال مايو ليسجل 33,7%، في حين سجل خلال ابريل الماضي نحو 31,7%، وفي مارس نحو 33,9%، وسجل خلال فبراير 32,9%، وفي يناير نحو  26,5%.

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