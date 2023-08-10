لدعم الأسرة المصرية| الرئيس يوجه بتعزيز دور صندوق تحيا مصر.. ونواب: شريك أساسي للدولة في تحقيق التنمية الشاملة

لدعم الأسرة المصرية | الرئيس يوجه بتعزيز دور صندوق تحيا مصر

برلمانية: توجيهات الرئيس السيسي لصندوق تحيا مصر تعكس اهتمامه بدعم الأكثر احتياجا

«صحة الشيوخ»: صندوق تحيا مصر شريك أساسي للدولة لتحقيق التنمية الشامل

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الاجتماع تناول استعراض نشاط صندوق "تحيا مصر"، والدور الذي يقوم به على صعيد العمل الاجتماعي والتنموي، حيث تم عرض مجمل مساهمات الصندوق خلال الفترة الماضية، وما يقدمه من خدمات للمواطنين في جميع أنحاء مصر، وتم في هذا الإطار الإشارة إلى العديد من الأنشطة التي قام بها الصندوق، ومن بينها دعم الأسر الأولى بالرعاية، والأيتام، وذوي الهمم، بالإضافة لتنظيم قوافل للحماية الاجتماعية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، وتوفير المواد الغذائية والكساء والمستلزمات المعيشية المتنوعة للمستفيدين من خدمات الصندوق.



وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بمواصلة تعزيز دور صندوق "تحيا مصر" باعتباره مكملاً لجهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة، ودعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين مستوى معيشتهم، وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات المجتمعية، وذلك بالشراكة مع أجهزة الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ومن خلال الانتشار الجغرافي الواسع بما يصل بيد المساعدات التنموية والاجتماعية إلى جميع المستحقين في أنحاء الجمهورية كافة.

وفي هذا الاطار ثمنت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصندوق تحيا مصر، لدعم الفئات الأولى بالرعاية، مشير ة إلى أن ذلك يعكس حرص القيادة السيسي على النهوض بمستوى حياة المواطنين من كل الفئات خاصة الأكثر احتياجًا.

وقالت ، في تصريحات لها، إن الرئيس السيسي وجه خلال الفترة الماضية باتخاذ العديد من القرارات التي من شأنها تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية الراهنة على المواطنين، وعلى رأسهم الفئات الأكثر احتياجًا، مثمنة الجهود التي تبذلها الدولة في ملف الحماية الاجتماعية، والذي ظهر جليا في بعد أزمة جائحة كورونا وكذلك أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وانعكاساتهما الاقتصادية.

وأشادت عضو مجلس النواب بالدور الذي يقوم به صندوق تحيا مصر لدعم الفئات الأكثر احتياجًا والخدمات التي يقدمها في مختلف المجالات للمواطنين بشكل مجاني على مستوى الجمهورية، مؤكدة على أهمية حزمة كبيرة ومتنوعة من البرامج والمبادرات والأنشطة التي تخدم كل الفئات الأولي بالرعاية.

ولفتت إلى المبادرات التي أطلقها صندوق تحيا مصر، في مجال الرعاية الصحية من خلال المبادرات التي ينفذها الصندوق، والتي منها مبادرة “كلنا جنبك” لتوفير أجهزة الغسيل الكلوي للمستشفيات الحكومية والمستشفيات الجامعية، ومبادرة "يوم جديد" لتوفير حضانات الأطفال المبتسرين، ومبادرة “نور حياة” لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الابصار، والتي تم من خلالها عمل 45 ألف عملية مياه بيضاء بشكل مجاني بالكامل.

اعتبر النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي لنشاط صندوق تحيا مصر، تأكيد على اهتمام القيادة السياسية بدعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين مستوى معيشتهم.

وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أن صندوق تحيا مصر استكمالا لجهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة ودعم الفئات الأولى بالرعاية وذلك بالشراكة مع أجهزة الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لضمان وصول المساعدات التنموية والاجتماعية إلى كافة المستحقين في جميع أنحاء الجمهورية.

وأشار رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إلى أن صندوق تحيا مصر نجح في دعم الأسر الأولى بالرعاية والأيتام وذوي الهمم، بالإضافة لتنظيم قوافل للحماية الاجتماعية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني وتوفير المواد الغذائية والكساء والمستلزمات المعيشية المتنوعة للمستفيدين من خدمات الصندوق.

وأكد النائب الدكتور علي مهران، على أن صندوق تحيا مصر شريك أساسي للدولة في تحقيق الرؤية التنموية في مجال رعاية الأسر في المناطق الأكثر احتياجا وتحسين دور الحياة من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.

وتابع رئيس صحة الشيوخ، أن المواطن المصرى أصبح يلمس بشكل مباشر برامج الصندوق والتى تضم الرعاية الصحية حيث مبادرة علاج مرضى الضمور العضلى من الأطفال وأيضا برنامج التنمية العمرانية حيث تطوير المناطق العشوائية وإنشاء مدن بديلة مثل بشائر الخير والأسمرات وأيضا برنامج الدعم الإجتماعى حيث حماية الأطفال بلا مأوى ومصر بدون غارمات وغارمين .