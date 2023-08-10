القوافل العلاجية المجانية تستهدف 7 قرى بدمياط خلال شهر أغسطس

أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن إستئناف عمل القوافل الطبية العلاجية بشهر أغسطس الجاري والتى تستهدف (7) قرى بعدة مراكز بدمياط ،وذلك تيسيراََ على المواطنين بالأماكن البعيدة وتخفيف الضغط على المستشفيات .



والجدير بالذكر أن تلك القوافل تتم بالتعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان،وتتضمن عدة خدمات علاجية مجانية للمواطنين في جميع التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، وذلك كله في ظل تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية .



جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة