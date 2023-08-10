عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخيرا.. سناب شات تتيح الوضع الداكن لـ أندرويد مجانا

سناب شات تتيح الوضع
سناب شات تتيح الوضع الداكن لـ أندرويد مجانا

قامت منصة سناب شات Snapchat، بإجراء تغيير هام على تطبيقها الخاص بهواتف أندرويد، وإتاحة الوضع المظلم Dark Mode لجميع المستخدمين مجانا.

وبحسب ما ذكره موقع "9to5google"، كانت الطريقة الوحيد لتمكين ميزة الوضع المظلم بتطبيق سناب شات على أجهزة أندرويد في السابق، عبر الدفع مقابل الاشتراك بخدمتها المدفوعة Snapchat +، وهو اشتراك بقيمة 4 دولارات شهريا أو ما يعادلها بالعملات المحلية.

 

تشبه سناب شات.. واتساب يحصل على ميزة جديدة قريبا

 

وفي وقت مبكر من هذا العام، أضاف سناب شات دعما للوضع المظلم على نظام أندرويد، لكنه أغلق الميزة خلف نظام حظر الاشتراك غير المدفوع.

وخلال عام 2021، أضاف سناب شات دعما للوضع المظلم إلى تطبيق iOS الخاص به، لكنه ترك مستخدمي أندرويد خارج الخدمة على الرغم من وجود عدد أكبر من المستخدمين لخدمة المصورة على أندرويد مقارنةً بنظام iOS.

كيفية تفعيل الوضع الداكن بتطبيق سناب شات على أندرويد

وأخيرا، طرح سناب شات دعم الوضع المظلم لجميع المستخدمين على أندرويد، سواء كانوا مدفوعين أم لا، ويمكن للمستخدمين تفعيل خيار الوضع المظلم بالتأكد من تحديث التطبيق إلى النسخة الأحدث في متجر التطبيقات، واتباع الخطوات التالية:

- تأكد من تحديث تطبيق سناب شات إلى أحدث إصدار على جوجل بلاي.
- افتح تطبيق سناب شات على هاتفك الأندرويد.
- انقر على صورة ملفك الشخصي أعلى يسار الشاشة الرئيسية لـ سناب شات.
- اضغط على رمز الترس أعلى الزاوية اليسري من صفحة ملفك الشخصي.
- من الإعدادات Settings، مرر لأسفل للوصول إلى خيار “مظهر التطبيقات App appearance”، وانقر عليه.
- حدد خيار المظلم دائما Always Dark، كما يمكن التبديل إلى الوضع النهاري بالضغط على خيار مضيء دائمًا Always Light.

الجدير بالذكر أن منصة سناب شات أعلنت مؤخرًا أن خدمة الاشتراك Snapchat + قد حققت 4 ملايين مشترك مدفوع خلال عامها الأول منذ إطلاقها، مقابل تكلفة شهرية تبلغ 3.99 دولارًا أمريكيًا، يحصل مشتركو Snapchat + على إمكانية الوصول إلى الميزات التجريبية وما قبل الإصدار، بالإضافة إلى سمات التطبيقات المخصصة وأيقونات التطبيقات الفريدة والقدرة على تحديد أولويات جهات الاتصال الخاصة بهم والمزيد.

وأتاحت سناب شات خدمة الاشتراك المدفوع Snapchat + ، للمستخدمين في العديد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وأستراليا ونيوزيلندا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

سناب شات Snapchat الوضع المظلم أندرويد الوضع الداكن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد ملامسة مواطن عفتها.. عقوبات تنتظر سائقا بتطبيق إن درايف

الكليوباترا مفاجأة.. الشرقية للدخان: انتهاء أزمة أسعار السجائر في هذا الموعد

بـ15 جنيها| مفاجأة بأسعار السجائر.. وشكل جديد للعلبة يمنع التلاعب

تعليق مثير من رضا عبد العال على عقوبة حسين الشحات

بيان عاجل من الأرصاد للتحذير من ظاهرة جوية تستمر 3 أيام

مفاجأة | جوهرة الدوري الألماني يقترب من الأهلي

الحكومة تواجه فرق التكلفة.. زيادة دعم أسعار البنزين والسولار هذا العام| تفاصيل

مفاجأة.. سبب عدم حضور مرتضى منصور جلسة الاستئناف على حبسه

موضوعات متعلقة

الحق اشتريه.. خصم تاريخي على أحدث فلاجشيب من سامسونج

بدون رمز أو Face ID.. إزاي تفك قفل آيفون لو نسيت الباسوورد

في ثوان.. أسهل الطرق لحذف حساب تيليجرام نهائيا

لو واتساب مخترق.. إليك ماذا تفعل وكيف تحمي حسابك؟

بعد إلغائها على ماسنجر.. تقدر تفعل رسايل SMS على هذه التطبيقات

هونر تتحدى سامسونج بـ هاتف قابل للطي رخيص.. مواصفاته خيالية

لإنقاذ هاتفك.. تعمل إيه لو موبايلك وقع في المياه؟

لمحبي الأكشن.. أفضل ألعاب الخيال العلمي والفضاء على بلايستيشن والكمبيوتر

ترشيحاتنا

سقوط قتلى وجرحى.. الجيش الأوكراني يقصف روسيا

تبدأ اليوم.. الأرصاد تحذر المواطنين من هذه الظاهرة في الطقس

فوائد لا تحصى| ماذا يفعل التين الشوكي بجسم الإنسان؟.. طبيب يفجر مفاجأة

مساعد ترامب أمام المحكمة: الرئيس الأمريكي السابق غير مذنب بقضية الوثائق السرية

ننشر التفاصيل الكاملة لاكتشاف “فرعون الحيتان" في جامعة المنصورة

«اسم الله الولي».. ننشر موضوع خطبة الأوقاف من مسجد السيدة نفيسة غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سريع الانتشار.. أعراض متحور كورونا الجديد EG.5

خست 60 كيلو في وقت قصير وبدون دكتور.. سيدة بريطانية تثير الجدل

لن تتوقعها.. اكتشف أعراض خمول الغدة الدرقية

حتى لا تشعر بالندم ..7 أعراض محتملة لسرطان الدماغ |احذر

فيديو

‎وظائف مميزة في بنك مصر لحديثي التخرج.. الشروط والتفاصيل

الشرقية للدخان تعد بحل أزمة السجائر.. وأحمد موسى يحذر من الحيتان

31 ألف إصابة | متحور كورونا الجديد يهدد العالم

مفاجأة تنتظر أسعار السجائر.. ومصير صادم ينتظر المتلاعبين في السوق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ