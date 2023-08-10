أخيرا.. سناب شات تتيح الوضع الداكن لـ أندرويد مجانا

قامت منصة سناب شات Snapchat، بإجراء تغيير هام على تطبيقها الخاص بهواتف أندرويد، وإتاحة الوضع المظلم Dark Mode لجميع المستخدمين مجانا.

وبحسب ما ذكره موقع "9to5google"، كانت الطريقة الوحيد لتمكين ميزة الوضع المظلم بتطبيق سناب شات على أجهزة أندرويد في السابق، عبر الدفع مقابل الاشتراك بخدمتها المدفوعة Snapchat +، وهو اشتراك بقيمة 4 دولارات شهريا أو ما يعادلها بالعملات المحلية.

وفي وقت مبكر من هذا العام، أضاف سناب شات دعما للوضع المظلم على نظام أندرويد، لكنه أغلق الميزة خلف نظام حظر الاشتراك غير المدفوع.

وخلال عام 2021، أضاف سناب شات دعما للوضع المظلم إلى تطبيق iOS الخاص به، لكنه ترك مستخدمي أندرويد خارج الخدمة على الرغم من وجود عدد أكبر من المستخدمين لخدمة المصورة على أندرويد مقارنةً بنظام iOS.

كيفية تفعيل الوضع الداكن بتطبيق سناب شات على أندرويد

وأخيرا، طرح سناب شات دعم الوضع المظلم لجميع المستخدمين على أندرويد، سواء كانوا مدفوعين أم لا، ويمكن للمستخدمين تفعيل خيار الوضع المظلم بالتأكد من تحديث التطبيق إلى النسخة الأحدث في متجر التطبيقات، واتباع الخطوات التالية:

- تأكد من تحديث تطبيق سناب شات إلى أحدث إصدار على جوجل بلاي.

- افتح تطبيق سناب شات على هاتفك الأندرويد.

- انقر على صورة ملفك الشخصي أعلى يسار الشاشة الرئيسية لـ سناب شات.

- اضغط على رمز الترس أعلى الزاوية اليسري من صفحة ملفك الشخصي.

- من الإعدادات Settings، مرر لأسفل للوصول إلى خيار “مظهر التطبيقات App appearance”، وانقر عليه.

- حدد خيار المظلم دائما Always Dark، كما يمكن التبديل إلى الوضع النهاري بالضغط على خيار مضيء دائمًا Always Light.

الجدير بالذكر أن منصة سناب شات أعلنت مؤخرًا أن خدمة الاشتراك Snapchat + قد حققت 4 ملايين مشترك مدفوع خلال عامها الأول منذ إطلاقها، مقابل تكلفة شهرية تبلغ 3.99 دولارًا أمريكيًا، يحصل مشتركو Snapchat + على إمكانية الوصول إلى الميزات التجريبية وما قبل الإصدار، بالإضافة إلى سمات التطبيقات المخصصة وأيقونات التطبيقات الفريدة والقدرة على تحديد أولويات جهات الاتصال الخاصة بهم والمزيد.

وأتاحت سناب شات خدمة الاشتراك المدفوع Snapchat + ، للمستخدمين في العديد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وأستراليا ونيوزيلندا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.