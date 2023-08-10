صحف القاهرة تبرز توجيهات السيسي بتعزيز دور صندوق "تحيا مصر" في التنمية الشاملة

سلطت صحف القاهرة الصادرة اليوم الخميس، الضوء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواصلة تعزيز دور صندوق "تحيا مصر"، باعتباره مكملًا لجهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة، ودعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين مستوى معيشتهم، وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات المجتمعية.

وواصلت الصحف متابعتها لنشاط الحكومة، مبرزة موافقة مجلس الوزراء -خلال اجتماعه أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمدينة العلمين الجديدة- على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، كما وافق المجلس على مشروعي قراري رئيس الجمهورية بشأن اتفاقيتي (تأسيس شركة إفريقيا 50 لتطوير المشروعات)، و(تأسيس شركة إفريقيا 50 لتمويل المشروعات)، كما شملت تغطيات الصحف موافقة المجلس على تعديل نص المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وذلك في إطار تبسيط الإجراءات الخاصة بالتصرف في خطوط الإنتاج الرئيسية التي أصبحت عديمة الجدوى الاقتصادية، وتمثل عبئًا على هذه الشركات، وتكبدها المزيد من الخسائر في حالة الاحتفاظ بتلك الأصول.

وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الجمهورية) و(المصري اليوم) صفحاتها الرئيسية والداخلية لنقل توجيهات الرئيس السيسي -خلال اجتماعه أمس مع مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية اللواء محمد أمين- بمواصلة تعزيز دور صندوق "تحيا مصر"، باعتباره مكملًا لجهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة، ودعم الفئات الأولي بالرعاية وتحسين مستوى معيشتهم، وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات المجتمعية، وذلك بالشراكة مع أجهزة الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ومن خلال الانتشار الجغرافي الواسع، بما يصل بيد المساعدات التنموية والاجتماعية إلى جميع المستحقين في أنحاء الجمهورية كافة.

نشاط صندوق «تحيا مصر»

ونقلت الصحف عن المتحدث باسم الرئاسة المستشار أحمد فهمي قوله إن الاجتماع استعرض نشاط صندوق «تحيا مصر»، والدور الذي يقوم به على صعيد العمل الاجتماعي والتنموي، حيث تم عرض مجمل مساهمات الصندوق خلال الفترة الماضية، وما يقدمه من خدمات للمواطنين في جميع أنحاء مصر، وتمت الإشارة إلى العديد من الأنشطة التي قام بها الصندوق، ومن بينها دعم الأسر الأولى بالرعاية والأيتام وذوى الهمم، بالإضافة لتنظيم قوافل للحماية الاجتماعية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، وتوفير المواد الغذائية والكساء والمستلزمات المعيشية المتنوعة للمستفيدين من خدمات الصندوق.

وعن نشاط الحكومة، أوردت صحيفة (الجمهورية) أن مجلس الوزراء وافق -خلال اجتماعه أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بمدينة العلمين الجديدة- على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات الذي ينص على أن تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية الخريطة الأساس من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة، وذلك في إطار إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات في مصر، وفى ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030، التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي ويصدر بتحديد الجهة التي تنشأ بها قاعدة البيانات، وبنظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وذكرت الصحيفة أن مجلس الوزراء وافق -أيضًا- على مشروعي قراري رئيس الجمهورية بشأن اتفاقيتي تأسيس شركة إفريقيا 50 لتطوير المشروعات وتأسيس شركة إفريقيا 50 لتمويل المشروعات وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقيتين.

ولفتت إلى موافقة المجلس - خلال الاجتماع أيضًا - على تعديل نص المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام، الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وذلك في إطار تبسيط الإجراءات الخاصة بالتصرف في خطوط الإنتاج الرئيسية، التي أصبحت عديمة الجدوى الاقتصادية، وتمثل عبئًا على هذه الشركات، وتكبدها المزيد من الخسائر في حالة الاحتفاظ بتلك الأصول.

في حين نقلت صحيفة (الأهرام) مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين كل من وزارة الصحة والسكان، ممثلة في أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وشركة «إليفيت لإدارة المستشفيات» - التي شهدها رئيس مجلس الوزراء، أمس، بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة - للتعاون في مجالات رفع جودة وكفاءة المستشفيات والمراكز الطبية والمرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان؛ بما يفعل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا الشأن، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان.

وقالت الصحيفة إن مذكرة التفاهم تأتي انطلاقًا من رؤية الدولة نحو تحسين وتلبية احتياجات القطاع الصحي في مصر، بشكل مستدام وفقًا لرؤية 2030، مشيرة إلى أن المذكرة تسهم في تعزيز أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجالات والأنشطة ذات الاهتمام المشترك، ومنها إدارة وتشغيل وصيانة المستشفيات والمراكز الطبية والمرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان.

وعلى صعيد متابعة جلسات الحوار الوطني، ذكرت صحيفة (المصري اليوم) أن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني أكد توافق جميع القوى على أن تكون انتخابات المجالس المحلية 75% منها للقوائم المغلقة المطلقة و25% للقائمة النسبية، لافتًا إلى أن السبب في تقسيم النسب هو إيجاد مكان للفئات التي نص الدستور على ضرورة وجودها، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها توافق على نظام انتخابي، وهو بادرة سعيدة لفكرة وجود توافق أصلًا.

وأضافت الصحيفة أن رشوان أوضح - في تصريحات صحفية - أنه جرى اختيار مقرري اللجان والمقررين المساعدين في الحوار الوطني، والذين ينتمون إلى مختلف التيارات؛ وهو ما تمت مراعاته في الاختيار؛ بحيث يكون المقرر من اتجاه غير المقرر المساعد، مشيرًا إلى أنه بعد الجلسات العامة توجد جلسات خاصة بها نحو 20 شخصًا من مقرري اللجان والمساعدين والمتخصصين؛ لبلورة المناقشات وصياغة التوصيات التي سترفع إلى رئيس الجمهورية.

وتحت عنوان (3 جلسات متخصصة للحوار الوطني لمناقشة عدد من التوصيات)، كتبت صحيفة (الأهرام): "لمناقشة عدد من توصيات الجلسات العامة، عقد الحوار الوطني - أمس - ثلاث جلسات متخصصة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، جاءت الجلسة الأولى تحت عنوان صياغة النظام الخاص بالنظام الانتخابي وآليات تطبيقه ضمن لجنة المحليات للمحور السياسي، كما عقد المحور الاقتصادي جلستين، الأولى للجنة الاستثمار بعنوان «الاستثمار الخاص (محلى ــ أجنبي) ما بين الواقع والفرص والتحديات»، وعقدت الجلسة الثانية ضمن لجنة الزراعة والأمن الغذائي بعنوان «دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير» وعقدت الجلسات بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين.

ولفتت الصحيفة إلى أن الحوار الوطني كان قد عقد - أمس الأول «الثلاثاء» - جلسته التخصصية المغلقة لصياغة وبلورة المقترحات والتوصيات، التي توصل إليها المشاركون خلال الجلسة العامة والعلنية الخاصة بقضية تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية في لجنة القضية السكانية.

ونقلت صحيفة (المصري اليوم) عن وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم القول إن مصر تتطلع لتحقيق المزيد من التعاون مع جميع الدول الإفريقية؛ لتعزيز التكامل الاقتصادي وضمان الازدهار بالقارة الإفريقية، وجعل محور المياه على رأس الموضوعات، التي تخدم أهداف التنمية بالقارة الإفريقية، مع استعداد مصر لتسخير خبراتها الكبيرة في مجال إدارة المياه لأشقائها الأفارقة.

وذكرت الصحيفة أن الوزير استعرض في لقاء مع السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، والسفير الدكتور عزت سعد، مدير المجلس المصري للشئون الخارجية والسفير صلاح حليمة، والسفير علي الحفني، والسفير الدكتور محمد حجازي، أعضاء المجلس المصري للشئون الخارجية، بحضور الدكتور عارف غريب، رئيس قطاع شئون مياه النيل، مشروعات التعاون المصري مع الدول الإفريقية في مجال المياه والمبادرات الدولية؛ لدعم التكيف في قطاع المياه.

ولفتت الصحيفة إلى أن اللقاء تضمن استعراض موقف مشروعات التعاون الثنائي بين مصر والدول الإفريقية بشكل عام، ودول حوض النيل بشكل خاص، وأعمال مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، وذلك في ظل الرئاسة المصرية الحالية للمجلس.

وفيما يخص شأن التعليم، نقلت صحيفة (الأهرام) إعلان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، عن بدء التسجيل الإلكتروني على موقع التنسيق، لعقد اختبارات القدرات للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) لهذا العام 2023، الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات، وذلك اعتبارًا من اليوم «الخميس» وحتى 21 أغسطس الحالي، وهذه الكليات هي: الفنون الجميلة والتطبيقية والتربية الفنية والموسيقية والرياضية والنوعية.

وذكرت أن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، أعلن عن بدء إجراء الاختبارات بعد غدٍ «السبت» وفقًا لجدول زمني محدد، مضيفًا أنه يجب على الطلاب الراغبين في تسجيل اختبارات القدرات، الدخول إلى صفحة الشهادات المعادلة بموقع التنسيق الإلكتروني، ثم بعد ذلك رابط تسجيل البيانات الأساسية والتي تشمل (اسم الطالب - اسم الشهادة - الدولة الحاصل منها على الشهادة - الرقم القومي ..إلخ) ويجب أن يراعى فيها دقة تسجيل الرقم القومي للطالب؛ بحيث يكون مطابقًا تمامًا لشهادة الميلاد.