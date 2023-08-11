حكومة الانقلاب في النيجر .. هل تستفز قوى الإيكواس الأفريقية

أعلن رئيس المجلس العسكري "المجلس الوطني لحماية الوطن" المنقلب في النيجر، عبد الرحمن تشياني، توقيعه على مرسوم بتشكيل حكومة انتقالية جديدة وذلك بعد فوات المهلة التي حددتها مجموعة الايكواس لتصحيح الأوضاع وعودة رئيس النيجر محمد بازوم إلي السلطة .

قادة الانقلاب تشكل حكومة انتقالية جدية

ضمت الحكومة 21 وزيرا من شخصيات مدنية وعسكرية ، بينهم اثنان 2 وزراء دولة ووزير منتدب، برئاسة رئيس الوزراء الجديد، علي الأمين زين، بحسب موقع أكتو نيجر.

وأصبح الفريق ساليفو مودي، وزير دولة ووزير الدفاع الوطني، والعميد محمد تومبا وزيرا للدولة ووزيرا للداخلية والأمن العام وإدارة الأقاليم.

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