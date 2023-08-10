صدمة.. ريال مدريد يعلن إصابة كورتوا بقطع في الرباط الصليبي

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الخميس، إصابة حارسه البلجيكي تيبو كورتوا بقطع في الرباط الصليبي، قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم الجديد.

وقال نادي ريال مدريد في بيان رسمي:" بعد الفحوصات التي أجريت على لاعبنا تيبو كورتوا، تم تشخيص إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى".

وأضاف:" سيخضع كورتوا لعملية جراحية في الأيام المقبلة".

ويستهل ريال مدريد الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإسباني بمواجهة أتلتيك بلباو في الجولة الافتتاحية، 13 أغسطس الجاري.

موعد كلاسيكو الأرض

ويقام كلاسيكو الدور الأول بين برشلونة وريال مدريد يوم 29 أكتوبر في الجولة الـ11 من المسابقة، بينما يقام لقاء الدور الثاني بين قطبي إسبانيا يوم 21 أبريل في الجولة 32.

