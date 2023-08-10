الكنز الذي تخفيه الأشواك.. التين الشوكي يزين مزارع القليوبية.. صور

ربما يراها البعض مجرد نبتة صحراوية مليئة بالشوك، ويراها آخرون فاكهة ضلت طريقها ، إلا أنها نجحت في لفت انتباه الجميع ، فلا يوجد شخص إلا ويعشق تلك الثمرة فهي تحوى العديد من الفوائد للجسم.

مع بداية فصل الصيف يخرج التين الشوكى إلى الأسواق ويبدا موسم الحصاد، الفاكهة التى يتجمع علية الكبار و الصغار ، فالجميع يفضل شراؤه من عربات التين الشوكي التي تجوب محافظات مصر يوميًا في مختلف الشوارع.

وتشهد مزارع القليوبية موسم حصاد محصول "التين الشوكي" والذي تنتشر زراعته بكثرة في المحافظة حيث يحرص أصحاب المزارع على تخصيص مساحات كبيرة لزراعته نظرًا لأن أشجار محصول التين الشوكي لا تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه .

ورصدت عدسة "صدي البلد " داخل إحدى مزارع القليوبية لرصد المساحات المنزرعة، وجني محصول التين الشوكي ، حيث يبدأ موسم حصادها من مطلع يوليو وحتى منتصف أغسطس من كل عام.