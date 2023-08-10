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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مشروع دواجن وبيض مائدة ضخم في بني سويف

صدى البلد

زار اللواء سامي علام  السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف ،مشروعات الدواجن المركزية شرق النيل،لمتابعة منظومة العمل بالمشروع ،ضمن خطة المحافظة لدعم القطاع الداجني وتوفير بيض المائدة للمواطنين بأسعار مناسبة.

وذلك في حضور المهندس هاني عبدالموجود مدير المشروعات، المهندس مصطفي مرسى مدير محطة السادات، محمد عثمان رئيس قرية بياض العرب.


كما تابع السكرتير العام المساعد جانبا من الأعمال الجاري تنفيذها  لتأهيل وتسوية بعض الطرق والممرات الداخلية بين عنابر  محطة السادات لإنتاج البيض،والتي تشمل أعمال تسوية وتمهيد لبعض تلك الطرق وتهذيب الأشحار ورفع المخلفات.

علاوة على متابعة سير العمل وتفقد منفذ البيع بمحطة السادات لإنتاج بيض المائدة والإطلاع علي كميات وحجم الإنتاج وأعمال البيع للجمهور

كما ناقش السكرتير العام مستجدات الوضع بالمشروع والطاقة الإنتاجية المتوقعة من الدورة الجديدة ،حيث أشار مسؤولو المشروع أنه،وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ بتعظيم العوائد من المشروع ،تقرر زيادة منافذ البيع ، حيث بدأ العمل " اليوم " بمنفذ البيع بشارع عبد السلام عارف،وجار الإعداد لتجهيز منافذ أخرى بمنطقة سوق الدهشوري ودراسة عمل منفذ بالحمرايا شرق النيل ،لزيادة المعروض من البيض وتوافره بكميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين من تلك السلعة الحيوية

الدكتور محمد هاني غنيم تلبية احتياجات سوق الدهشورى مشروع الدواجن مشروعات الدواجن ورفع المخلفات

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