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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجدي .. حظك اليوم الجمعة 11 أغسطس 2023 : تتلقى مساعدة مالية

برج الجدي
برج الجدي

برج الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير)، يميل إلى تحديد الأهداف ووضع خطة لتحقيقها، مهما كانت الصعاب، ولكن الخطر الأكبر الذي يواجهونه هو الاستسلام قبل أن يتمكنوا من الاستمتاع بثمار عملهم.

ونستعرض توقعات برج الجدي وحظك اليوم الجمعة 11 اغسطس على الصعيد العاطفي والصحي والمهني خلال السطور التالية.

برج الجدي وحظك اليوم الجمعة 11 أغسطس 2023

تعامل مع قضايا الحب بعناية، كن مستمعًا جيدًا اليوم واقضِ المزيد من الوقت مع الشريك، سيكون هناك نجاح مهني وستكون الصحة جيدة أيضًا، ومع ذلك ، سوف تؤثر المشاكل المالية البسيطة على الروتين .

برج الجدي وحظك اليوم صحيا

لن تزعجك أي مشكلة صحية كبيرة، ومع ذلك ، من الجيد توخي الحذر أثناء ركوب الدراجة ذات العجلتين، سيصاب بعض مواليد الجدي  بمشاكل مرتبطة بالسعال وقد يصاب الأطفال بالحمى الفيروسية اليوم، قد تشكو الإناث من الصداع النصفي في النصف الثاني من اليوم.

برج الجدي وحظك اليوم مهنيا

ستكون حياتك المكتبية خالية من المتاعب في الغالب، سيتلقى بعض مواليد برج الجدي ردود فعل إيجابية من العملاء. ستعمل مهارات الاتصال الخاصة بك في المفاوضات المتعلقة بالأعمال.

برج الجدي وحظك اليوم عاطفيا

تأكد من حل كل خلاف قبل انتهاء اليوم، سيتهم بعض الشركاء بالخيانة الزوجية ويمكن أن يكون هذا سببًا خطيرًا حتى للانفصال، يحتاج العشاق الجدد إلى قضاء بعض الوقت معًا للتعرف على بعضهم البعض قبل إعلام الوالدين بالعلاقة، يمكنك حتى إصلاح علاقتك بحبيب قديم كانت لديك مشكلة معه في الماضي

توقعات برج الجدي الفترة المقبلة

سيتم حل هذا مع مرور اليوم وستتلقى مساعدة مالية من صديق أو شقيق، سيقوم بعض رجال الأعمال بتقسيم الممتلكات بين الأطفال، من الجيد أن يكون لديك خطة مالية مناسبة للتعامل مع الثروة بذكاء. 

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