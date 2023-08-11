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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نقيب الفلاحين : مصر على المدى البعيد ستكون أفضل دولة زراعية في المنطقة

الأستاذ حسين عبد
الأستاذ حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين

قال  حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إننا نسير على خطى حكومية ومصر على المدى البعيد ستكون أفضل دولة زراعية في المنطقة، ويتم استصلاح مساحات كبيرة جدا من الأراضي بالإضافة إلى المشاريع العملاقة التي تتم.


‏وتابع ‏خلال لقاء له في برنامج "مصر جديدة"، تقديم "ضياء رشوان"، المذاع عبر شاشة "etc"، أن هناك بعض المشاكل البسيطة على المدى القصير مثل أننا نستورد 98% من الزيوت لذلك يجب أن نهتم بالمحاصيل الزيتية وأول محصول منهم هو محصول القطن وهذا المحصول من أهم المحاصيل في مصر والرئيس السيسي وجه اكثر من مره بعودة القطن إلى مكانه الطبيعي.

الفلاحين الاراضى ضياء رشوان القطن حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين

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