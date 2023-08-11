نقيب الفلاحين : مصر على المدى البعيد ستكون أفضل دولة زراعية في المنطقة

قال حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إننا نسير على خطى حكومية ومصر على المدى البعيد ستكون أفضل دولة زراعية في المنطقة، ويتم استصلاح مساحات كبيرة جدا من الأراضي بالإضافة إلى المشاريع العملاقة التي تتم.



‏وتابع ‏خلال لقاء له في برنامج "مصر جديدة"، تقديم "ضياء رشوان"، المذاع عبر شاشة "etc"، أن هناك بعض المشاكل البسيطة على المدى القصير مثل أننا نستورد 98% من الزيوت لذلك يجب أن نهتم بالمحاصيل الزيتية وأول محصول منهم هو محصول القطن وهذا المحصول من أهم المحاصيل في مصر والرئيس السيسي وجه اكثر من مره بعودة القطن إلى مكانه الطبيعي.