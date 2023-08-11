أول مهمة منذ 50 عاما.. روسيا تطلق صاروخا لاستكشاف القمر

أطلقت روسيا صاروخ «سيوز» يحمل مسباراً لاستكشاف لقمر، في أول مهمة من نوعها لبرنامج الفضاء الروسي لاستكشاف الجرم السماوي منذ خمسين عاما.

وفجر الجمعة، أقلع الصاروخ الذي يحمل المسبار «لونا-25» من قاعدة فوستوشني كوزمودروم، بحسب اللقطات الحية التي بثتها وكالة الفضاء الروسية «روسكوزموس».

وخرج المسبار من الغلاف الجوي للأرض في الموعد المحدد بعد بضع دقائق.

وقال يوري بوريسوف رئيس وكالة روسكوزموس إن "الإطلاق كان ناجحاً".

ومن المقرر أن يهبط المسبار في القطب الجنوبي للقمر حيث سيبحث عن الماء ويجمع عينات من التربة.

ومن المتوقع أن يقطع المسبار المسافة إلى القمر في أربعة أيام ونصف اليوم، على الرغم من أن بوريسوف قال إن الأمل يكمن في أن يكون الهبوط على سطح القمر سلساً في 21 أغسطس، حيث ستكون الخطوة الأولى هي البحث عن مكان مثالي لهبوط المسبار.

وأكد بوريسوف أن كل شيء يسير بسلاسة.

وكان قد تم تأجيل المهمة عدة مرات بسبب مشاكل فنية.

وذكرت روسكوزموس أن المركبة ستبقى في هذا المدار بين ثلاثة وسبعة أيام لاختيار المكان المناسب قبل الهبوط في منطقة القطب الجنوبي للقمر.



وهذه المهمة هي الأولى لبرنامج القمر الروسي الجديد الذي ينطلق بعدما حُرمت «روسكوزموس» من شراكتها مع الغرب وفي حين تسعى موسكو إلى تطوير التعاون الفضائي مع الصين.

ويعد إطلاق مركبة «لونا-25» أول مهمة روسية إلى القمر منذ عام 1976، عندما كان اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية رائدا في استكشاف الفضاء.

