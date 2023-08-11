هاري كين يطير إلى ألمانيا للانضمام إلى بايرن ميونخ

أكد فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، أن نادي توتنهام الإنجليزي منح مهاجمه هاري كين، الضوء الأخضر للسفر إلى ألمانيا للخضوع للكشف الطبي في بايرن ميونخ وإتمام صفقة انتقاله.



وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:" منح توتنهام لاعبه هاري كين الإذن للسفر لإجراء لفحوصات الطبية في بايرن ميونخ".

وأضاف:" بايرن ميونخ واثق بشكل متزايد من إتمام صفقة هاري كين اليوم الجمعة، حيث جرت الجولة الأخيرة الإيجابية من المحادثات مع ممثلي اللاعب الليلة الماضية".

وأختتم: "الأمر يتعلق بالتفاصيل النهائية الآن".



ووفقا لتقارير صحفية فإن صفقة انتقال هاري كين إلى بايرن ميونخ، تتخطى 100 مليون يورو.

ويمتد عقد هاري كين مع نادي توتنهام حتى 30 يونيو 2024، وتبلغ القيمة التسويقية للدولي الإنجليزي 90 مليون يورو.