هروب سكانها من ألسنة اللهب..القصة الكاملة لحريق الغابات في ولاية هاواي

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حالة الطوارئ في ولاية هاواي الأمريكية، وفتح التمويل الفيدرالي عقب حرائق ضخمة.

وحسب بيان صحفي صدر عن بايدن، فإن “الأموال ستستخدم في توفير الإسكان المؤقت ومنح القروض لتغطية خسائر الممتلكات غير المؤمن عليها”.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن "الأموال متاحة لإزالة الأنقاض وتدابير الحماية الطارئة".

وأضاف بايدن: “تقييمات الأضرار مستمرة، وقد يتم تحديد أشكال إضافية من المساعدة بعد الانتهاء من التقييمات بالكامل”.

هروب سكان هاواي من ألسنة اللهب

وهرب سكان هاواي يائسين من ألسنة اللهب ، بعضهم سيرًا على الأقدام ، وسألوا لماذا لم ينبههم نظام تحذير الطوارئ الشهير في هاواي مع اندلاع الحرائق نحو منازلهم ، في مقابلات أجريت في مراكز الإخلاء.

وأكد مسؤولون يوم الخميس أن سجلات إدارة الطوارئ في هاواي لا تظهر أي مؤشر على إطلاق صفارات الإنذار قبل اندلاع حريق غابات مدمر أسفر عن مقتل 53 شخصًا على الأقل ومحو بلدة تاريخية.

وتفتخر هاواي بما تصفه الولاية بأنه أكبر نظام تحذير للسلامة العامة في الهواء الطلق متكامل في العالم ، مع حوالي 400 صفارة إنذار منتشرة عبر سلسلة الجزر. ل

كن العديد من الناجين من لاهاينا قالوا إنهم لم يسمعوا أي صفارات الإنذار وأدركوا أنهم في خطر فقط عندما رأوا ألسنة اللهب أو سمعوا انفجارات في مكان قريب.

لم يكن توماس ليونارد ، وهو ساعي بريد متقاعد يبلغ من العمر 70 عامًا من لاهاينا ، يعرف عن الحريق حتى شم رائحة الدخان، وتوقفت خدمة الطاقة والهاتف الخلوي في وقت سابق من ذلك اليوم ، تاركة المدينة بدون معلومات في الوقت الحقيقي حول الخطر.

وحاول ليونارد المغادرة في سيارته الجيب ، لكنه اضطر إلى ترك السيارة والركض إلى الشاطئ عندما بدأت السيارات القريبة تنفجر. اختبأ خلف جدار البحر لساعات ، والريح تهب عليه الرماد الساخن والرماد.

ووصل رجال الإطفاء في النهاية ورافقوا ليونارد وناجين آخرين عبر النيران إلى بر الأمان.

قال المتحدث باسم وكالة إدارة الطوارئ في هاواي آدم وينتراوب لوكالة أسوشيتيد برس يوم الخميس أن سجلات الوزارة لا تظهر أن صفارات الإنذار من ماوي أطلقت يوم الثلاثاء، وبدلاً من ذلك ، استخدمت المقاطعة تنبيهات الطوارئ المرسلة إلى الهواتف المحمولة وأجهزة التلفزيون ومحطات الراديو ، على حد قول وينتراوب.

وليس من الواضح ما إذا تم إرسال هذه التنبيهات قبل انتشار انقطاع التيار الكهربائي والخلوي الذي أدى إلى قطع معظم الاتصالات إلى لاهاينا.

بداية الأزمة

واشتعلت النيران ، التي يغذيها صيف جاف ورياح قوية من إعصار عابر ، منذ يوم الثلاثاء وأخذت ماوي على حين غرة ، وتسابقت عبر الفرشاة الجافة التي تغطي الجزيرة ثم سوت المنازل وأي شيء آخر يعترض طريقها.

قال الحاكم جوش جرين إن عدد القتلى سيرتفع على الأرجح مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ حرائق الغابات هي بالفعل أكثر الكوارث الطبيعية فتكًا بالولاية منذ تسونامي عام 1960 ، الذي أودى بحياة 61 شخصًا في الجزيرة الكبيرة، خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس.

وأضاف جرين بعد أن سار على أنقاض البلدة صباح الخميس مع رئيس بلدية ماوي ريتشارد بيسن: 'لقد احترقت لاهاينا ، مع بعض الاستثناءات النادرة'. 'بدون شك ، يبدو الأمر وكأن قنبلة أُلقيت على لاهاينا.'

وهذا الحريق هو يعد أيضا أكثر حرائق غابات دموية في الولايات المتحدة منذ حريق كامب فاير في كاليفورنيا عام 2018 ، والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 85 شخصًا وإلحاق الدمار ببلدة بارادايس.

كانت مخاطر حرائق الغابات في لاهاينا معروفة جيدًا. حددت خطة التخفيف من المخاطر في مقاطعة ماوي ، والتي تم تحديثها مؤخرًا في عام 2020 ، لاهاينا ومجتمعات غرب ماوي الأخرى على أنها اشتعال متكررة لحرائق الغابات وعدد كبير من المباني المعرضة لخطر الحرائق الهائلة.

تم تحديد منطقة ماواي الغربية أيضًا على أنها تضم ​​أكبر عدد من السكان في الجزيرة الذين يعيشون في مساكن متعددة الوحدات ، وثاني أعلى معدل للأسر التي ليس لديها سيارة ، وأعلى معدل لغير الناطقين باللغة الإنجليزية.

وأشارت الخطة إلى أن هذا قد يحد من قدرة السكان على تلقي وفهم واتخاذ الإجراءات المناسبة أثناء أحداث الخطر.

قال بوبي لي ، رئيس جمعية رجال الإطفاء في هاواي ، إن جهود مكافحة الحرائق التي تقوم بها ماوي ربما أعيقت أيضًا من قبل عدد قليل من الموظفين. وقال إن هناك 65 من رجال الإطفاء كحد أقصى يعملون في أي وقت في مقاطعة ماوي ، وهم مسؤولون عن مكافحة الحرائق في ثلاث جزر - ماوي ومولوكاي ولاناي.

هذه الأطقم لديها حوالي 13 سيارة إطفاء وشاحنتين سلم ، لكنها مصممة للاستخدام على الطرق. وأشار إلى أن الإدارة لا تمتلك أي مركبات للطرق الوعرة ، الأمر الذي سيسمح لأطقمها بمهاجمة حرائق الغابات بشكل كامل قبل أن تصل إلى الطرق أو المناطق المأهولة بالسكان.

وقال لي إن ذلك يجبر طواقم الإطفاء على انتظار وصول حرائق الغابات إلى منطقة يمكنهم فيها مهاجمتها بسيارات الإطفاء وغيرها من المعدات. وقال إن الرياح العاتية التي سببها إعصار دورا جعلت ذلك أمرا بالغ الصعوبة.

وأوضح براد فينتورا ، رئيس إدارة الإطفاء في ماوي ، إن الحريق انتقل بسرعة من مكان إلى آخر ، بحيث كان من المستحيل توصيل الاتصالات بوكالات إدارة الطوارئ المسؤولة عن إصدار التحذيرات.

وأشار بيسن إلى أن أوامر الإجلاء الإلزامية سارية لسكان لاهاينا ، بينما طُلب من السياح في الفنادق أن يحتموا في مكانهم حتى تتمكن سيارات الطوارئ من الوصول إلى المنطقة.

وقال العمدة إن أعمدة الكهرباء المنهارة زادت من حالة الفوضى حيث حاول الناس الفرار من لاهاينا بقطع طريقين مهمين في المدينة. وفي حديثه في مؤتمر صحفي بعد ظهر يوم الخميس ، قال إن 29 عمودًا سقطت مع استمرار توصيل الأسلاك الحية ، مما أدى إلى قطع الطرق المؤدية إلى وايلوكو والمطار ولم يتبق سوى الطريق السريع الضيق المؤدي إلى كاهكولا.

شهود عيان

قال مارلون فاسكيز ، وهو طباخ يبلغ من العمر 31 عامًا من غواتيمالا جاء إلى الولايات المتحدة في يناير 2022 ، إنه عندما سمع أجهزة الإنذار بالحريق ، فقد فات الأوان بالفعل على الفرار في سيارته.

وفر فاسكيز وشقيقه إدواردو عبر طرق كانت تعج بالسيارات المليئة بالناس. كان الدخان سامًا لدرجة أنه تقيأ، وقال إنه غير متأكد من وصول زملائه في السكن والجيران إلى بر الأمان.

كما قال كامويلا كاواكوا وإيليا ياسو من سكان لاهاينا إنهما لم يكن لديهما الوقت إلا لتغيير الملابس والركض مع ابنهما البالغ من العمر 6 سنوات بينما اشتعلت النيران في الأدغال المحيطة بهما.

وأضاف كواكووا ، 34 عامًا ، في ملجأ للإجلاء ، أنه نجح في الهروب من الحرائق، ولا يزال غير متأكد من بقاء أي شيء في شقتهم.

وكانت الاتصالات متقطعة في الجزيرة ، حيث تعطلت خدمة 911 والخطوط الأرضية والخلوية في بعض الأحيان. كما انقطعت الطاقة في أجزاء من ماوي.

نصح السائحون بالابتعاد ، وسافر حوالي 11 ألفًا من جزيرة ماوي يوم الأربعاء ومن المتوقع أن يغادر ما لا يقل عن 1500 آخرين يوم الخميس ، وفقًا لإد سنيفين ، مدير النقل بالولاية.

وحوّل المسؤولون مركز مؤتمرات هاواي في هونولولو إلى مركز مساعدة للسياح والسكان المحليين ، وقاموا بتزويده بالماء والطعام والمتطوعين الذين يساعدون الزائرين في ترتيب السفر إلى الوطن.