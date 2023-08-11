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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

للمرة الثانية.. الاتحاد الأوروبي يدعو المجلس الانقلابي بالإفراج الفوري عن رئيس النيجر

مسؤول السياسة الخارجية
مسؤول السياسة الخارجية للأتحاد الأوروبي جوزيب بوريل

كرر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، دعوته للإفراج عن رئيس النيجر محمد بازوم وعائلته، مشيراً إلى القلق بشأن ظروف احتجازه.

 

وأضاف بوريل، عبر تويتر، أن "آخر المعلومات تفيد بحرمانه من الغذاء والكهرباء والرعاية لعدة أيام"، ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.

 

كما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إنه يشعر بقلق بالغ بشأن سلامة رئيس النيجر المعزول محمد بازوم وأمنه.

 

وأضاف بلينكن: "نجدد رفضنا لاختطاف الرئيس بازوم وعائلته وتطالب بالإفراج الفوري عنهم".

 

وتابع: "الولايات المتحدة تدعم قرارات مجموعة "إيكواس" بشأن النيجر".

 

يذكر أن قادة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، قرروا مساء الخميس، نشر "القوة الاحتياطية" التابعة للمنظمة الإقليمية لاستعادة النظام الدستوري في النيجر، وفق القرارات التي تمت قراءتها في نهاية قمة عقدت في أبوجا.

 

وقال رئيس مفوضية "إيكواس" عمر توراي إثر القمة الاستثنائية، إن المنظمة أمرت "بنشر القوة الاحتياطية لإكواس لاستعادة النظام الدستوري في النيجر".

 

وأشار  الرئيس النيجيري بولا تينوبو، رئيس الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، قبل قراءة القرارات إلى أنه يأمل "في التوصل إلى حل سلمي".

 

وأضاف: "لا يوجد خيار مستبعد، بما في ذلك استخدام القوة كملاذ أخير. إذا لم نفعل ذلك، فلن يفعله أحد من أجلنا".

 

من جهته، قال رئيس ساحل العاج الحسن واتارا للصحافة قبل مغادرته القمة، إن "الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تدخلت في الماضي في ليبيريا وسيراليون وغامبيا وغينيا بيساو" عندما كان نظامها الدستوري مهددا.

اتحاد الأوروبى إحتجازه احتياطي الاتحاد الأوروبي اقتصادي استثنائية

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