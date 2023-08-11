خاص| الصين تبهر العالم بأول مذيع ذكي يتحدث جميع اللغات.. شاهد

مع تطور الذكاء الاصطناعي في العالم أجمع، وتنافس القوي العالمية الكبرى على امتلاك أحدث التقنيات للذكاء الاصطناعي.

استطاعت الصين ابتكار أول مذيع باستخدام الذكاء الاصطناعي يتحدث كافة اللغات العالمية في ثوان قليلة، بدون أي تدخل بشري.

كما أن هناك تقنية الترجمة الآلية، والتي تم تبنيها من الأمم المتحدة لتحسين التواصل بين الذين يتحدثون اللغات المختلفة.

وقد استطاعت الصين ابتكار أول مذيع أخبار ذكاء اصطناعي "شين شياو مينغ"، الذي طورته وكالة أنباء شينخوا. وقد تم كشف النقاب عنها في 21 مايو 2020.

ويمكن للروبوت بث الأخبار في الوقت الفعلي بناءً على محتوى النص، مع تعابير الوجه وحركات الجسم التي تتطابق مع الصوت.