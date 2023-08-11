مسئول بالخارجية الصينية: استثمرنا 4 ملايين دولار في مصر بمجال الزراعة.. خاص

قال مدير شؤون وزارة الخارجية الصينية في جياغمن، تياو شياو بن، إنه في السنوات الأخيرة، شهد التعاون الصيني الأفريقي فرصًا تاريخية في إطار مبادرة الحزام والطريق.

وأضاف، أن مصر، الواقعة في شمال شرق إفريقيا مع وفرة الموارد الطبيعية وإمكانيات السوق الكبيرة، تعد مجالًا حاسمًا لجيانغمن لتوسيع التعاون مع البلدان والمناطق المشاركة في مبادرة الحزام والطريق.

وأكد تشاو، أنه بحسب الاحصاءات يوجد 6 شركات استثمارية مصرية فى مدينة جيانغمن باستثمارات اجمالية تقارب 4 ملايين دولار، كما استثمرت جيانغمن فى 3 مشروعات فى مصر باجمالى استثمارات تزيد على 4 ملايين دولار.

وأعرب عن أمله في الاستفادة القصوى من الموارد الموجودة واغتنام الفرص المختلفة للمشاركة بنشاط في التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي مع مصر.

وقال تشاو أيضا، تفتخر كل من مصر والصين بالثراء التاريخي والتراث الثقافي كأكبر أربع حضارات قديمة في العالم.

وتابع، تمتلك مصر الأهرامات الشهيرة، إحدى عجائب الدنيا السبع، إلى جانب المعالم البارزة الأخرى مثل أبو الهول ومعبد الأقصر.