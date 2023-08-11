عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد| صدى البلد يوثق العمليات الإرهابية ومراحل القضاء عليها في شينجيانج

صدى البلد

عانت مدينة شينجيانج الصينية العمليات الإرهابية الغاشمة، والتي راح ضحيتها الآلاف من الضحايا الأبرياء، منهم النساء والأطفال.

وعندما قام صدى البلد بطرح سؤال علي مسؤول في المدينة بشأن عدد الضحايا الذين خلفتهم تلك العمليات الإرهابية الغاشمة، قال، إنه لا يوجد إحصائيات محددة عن أعداد القتلي والمفقودين. وذلك خلال زيارة قام بها وفد من الصحفيين إلي معرض مكافحة الإرهاب في مدينة شينجيانج.

بدأت هذه العمليات قبل تأسيس جمهورية الصين الشعبية واستمرت حتي أعلنت الصين حابت الطوارئ في المدينة في عام ٢٠١٧، ثم أصدرت في عام ٢٠١٩ دستورا يجرم العمليات الإرهابية، ووضعت قوانين رادعة، كان لها دور كبير في القضاء علي تلك العمليات.

مجموعة "غرب تركستان"، جماعة إرهابية ممولة من "القاعدة"، حيث ساعدتها في الحصول علي التدريبات القتالية والأسلحة الثقيلة.

وكان لهذه الجماعة هدف واحد وهو زعزعة استقرار المدينة والقضاء عليها، تماما مثل ما حادث في ١١ سبتمبر بأمريكا.

وفي أكتوبر من عام ،٢٠١٠ أجبرت تلك الجماعة النساء علي ارتداء النقاب كاملا في الشوارع، وإلا تعرضوا للقتل.

ومن أبرز العمليات الإرهابية التي نفذتها مجموعة "غرب تركستان":

تفجير المواصلات العامة في المدينة في عام ١٩٩٢، وإشعال الفوضي في البلاد.

وفي عام ١٩٩٣ اتبعت المجموعة سياسة جديدة وهي قتل الأبرياء من النساء والأطفال والرجال دون تمييز.

تهريب الأسلحة والمتفجرات إلي داخل المدينة لاستخدامها في العمليات الإرهابية، التي تشعل الفوضي وتزعزع الاستقرار في عام ١٩٩٧.

في عام ٢٠٠٨، خططت المجموعة لتفجير مطار أورموتشي عن طريق عبوات "كانز" ولكن فشلت جميع المحاولات. وفي نفس العام، لم تتوقف "غرب تركستان" عن عملياتها الإرهابية الغاشمة، وفجرت مركز شرطة كاشجار.

ارتداء النقاب الإرهاب الصين العمليات الإرهابية جمهورية الصين الشعبية شينجيانج مكافحة الارهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واقعة تزوير| اكتشاف سر خطير وراء إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي.. تفاصيل الإطاحة بفيجو

النادي مايعرفهوش| "أفيس" البرتغالي يوجه صدمة إلى كهربا.. ونجم الأهلي في ورطة

لحظة إغماء الشيخ ماهر المعيقلي أثناء صلاة الجمعة والسديس يؤم المصلين

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي ينتقل للخليج السعودي

ابقوا في أماكن آمنة.. نداء عاجل من الدفاع المدني السعودي

صور البرومو.. بن شرقي يعود للدوري المصري مقابل 185 مليون جنيه.. تفاصيل

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى على هذا الرابط خلال ساعات

حرق والده .. جريمة بشعة تضرب المرج

ترشيحاتنا

فضل دعاء دخول السوق .. ثوابه عظيم يمحو مليون سيئة لمن يقوله

أزمة أحمد فتوح تشتعل| فشل جلسة الساحل.. واللاعب عينه على الأهلي وبيراميدز

حرق والده .. جريمة بشعة تضرب المرج

برعاية فرنسية| «دعم صحة المرأة»: طفرة كبيرة في علاج مرضى الأورام بمصر

تنسيق الكليات العسكرية 2023.. تعرف على شروط الإنضمام لكلية الطب بالقوات المسلحة

تنسيق الجامعات 2023.. مؤشرات كلية التجارة بالمرحلة الثانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختفاء الميكروباص في هذا الموعد.. الصور الأولى لمحطات الأتوبيس الترددي على الدائري

بعد واقعة الشيخ ماهر المعيقلي بالمسجد الحرام.. نصائح تحميك من الإغماء

طريقة عمل كيكة الموز وزبدة الفول السوداني| بمذاق لا يقاوم

حتى لو بكميات صغيرة.. تحذير من أضرار القهوة على الأطفال

فيديو

غطّت نفسها فورًا .. موقف محرج لـ رحمة أحمد في المصيف

اعترضت بكلمة خارجة .. تفاصيل هجوم قرش على رحمة أحمد

التفاصيل الكاملة لطرح أول سيارة مصرية .. فيديو

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار | ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ