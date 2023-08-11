شاهد| صدى البلد يوثق العمليات الإرهابية ومراحل القضاء عليها في شينجيانج

عانت مدينة شينجيانج الصينية العمليات الإرهابية الغاشمة، والتي راح ضحيتها الآلاف من الضحايا الأبرياء، منهم النساء والأطفال.

وعندما قام صدى البلد بطرح سؤال علي مسؤول في المدينة بشأن عدد الضحايا الذين خلفتهم تلك العمليات الإرهابية الغاشمة، قال، إنه لا يوجد إحصائيات محددة عن أعداد القتلي والمفقودين. وذلك خلال زيارة قام بها وفد من الصحفيين إلي معرض مكافحة الإرهاب في مدينة شينجيانج.

بدأت هذه العمليات قبل تأسيس جمهورية الصين الشعبية واستمرت حتي أعلنت الصين حابت الطوارئ في المدينة في عام ٢٠١٧، ثم أصدرت في عام ٢٠١٩ دستورا يجرم العمليات الإرهابية، ووضعت قوانين رادعة، كان لها دور كبير في القضاء علي تلك العمليات.

مجموعة "غرب تركستان"، جماعة إرهابية ممولة من "القاعدة"، حيث ساعدتها في الحصول علي التدريبات القتالية والأسلحة الثقيلة.

وكان لهذه الجماعة هدف واحد وهو زعزعة استقرار المدينة والقضاء عليها، تماما مثل ما حادث في ١١ سبتمبر بأمريكا.

وفي أكتوبر من عام ،٢٠١٠ أجبرت تلك الجماعة النساء علي ارتداء النقاب كاملا في الشوارع، وإلا تعرضوا للقتل.

ومن أبرز العمليات الإرهابية التي نفذتها مجموعة "غرب تركستان":

تفجير المواصلات العامة في المدينة في عام ١٩٩٢، وإشعال الفوضي في البلاد.

وفي عام ١٩٩٣ اتبعت المجموعة سياسة جديدة وهي قتل الأبرياء من النساء والأطفال والرجال دون تمييز.

تهريب الأسلحة والمتفجرات إلي داخل المدينة لاستخدامها في العمليات الإرهابية، التي تشعل الفوضي وتزعزع الاستقرار في عام ١٩٩٧.

في عام ٢٠٠٨، خططت المجموعة لتفجير مطار أورموتشي عن طريق عبوات "كانز" ولكن فشلت جميع المحاولات. وفي نفس العام، لم تتوقف "غرب تركستان" عن عملياتها الإرهابية الغاشمة، وفجرت مركز شرطة كاشجار.