العزيمة والإصرار.. مصطفى بائع منظفات على كرسي متحرك في الإسكندرية

لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس، وحث النبيّ -عليه الصلاة والسلام على العمل والجدّ والكسب في العديد من الأحاديث النبوية التي يُذكر منها: (لَأَنْ يَحْتَطِبَ أحَدُكُمْ حُزْمَةً علَى ظَهْرِهِ، خَيْرٌ له مِن أنْ يَسْأَلَ أحَدًا، فيُعْطِيَهُ أوْ يَمْنَعَهُ).

وكشف مصطفى محمود جابر لموقع صدي البلد شاب 27 سنة يجلس على كرسي متحرك بائع منظفات في الإسكندرية أنه يعمل كل يوم من الساعة 3 العصر إلى 10 مساءً.

وأضاف أنه يعاني من إعاقة حركية منذ الصغر وأن والده ووالدته يساعدانه دائماً و هما أصحاب فكرة عمل مشروع المنظفات.

وأوضح أنه يحب العمل جدا ويتمنى أن يكون لديه مكان يضع فيه المنظفات، لأنه يبيع في شارع ويسكن في شارع آخر .

وطالب الشاب الاسكندراني المسؤولين مساعدته أن يكون لديه محل كبير يبيع فيه المنظفات.