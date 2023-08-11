قرار جديد بشأن مستقبل أوسوريو مع الزمالك

قرر مسئولو نادى الزمالك تفعيل تعاقد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك وإعلان استمراره حتى نهاية الموسم المقبل، خاصة أن تعاقد الزمالك مع المدرب الكولومبى كان يحمل بند التجربة لمدة أربعة أشهر قبل تفعيل بند الاستمرار للموسم المقبل، وفى ظل المستوى الذى يقدمه الفريق وتطور الأداء والنتائج الإيجابية.



ويرى مسئولو نادى الزمالك أن بقاء "أوسوريو " على رأس الأدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك سيكون له دور أساسى فى العودة إلى البطولات الموسم المقبل بالإضافة إلى حصول المدرب على ثقة الجماهير التى باتت مقتنعة بإمكاناته العالية، وسيكون بقاء أوسوريو الموسم المقبل هو البداية الحقيقية لتدعيم فريق الكرة فى البطولات المحلية القارية ، وقدراته التدريبية ستضع الفريق الأبيض على الطريق الصحيح .

تقرير "أوسوريو "

منح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لاعبي الزمالك راحة سلبية لمدة 20 يوما للتخلص من اجهاد الموسم الطويل قبل العودة لاستئناف التدريبات الجماعية من أجل بدء التحضير للموسم المقبل .



وينوي أوسوريو تقديم تقريره الفني للإدارة خلال الساعات القادمة عن اللاعبين المستبعدين من قائمته ممن يمكن التخلي عنهم لأندية أخرى عبر الميركاتو الصيفي مع دعم صفوفه بصفقات جديدة في المراكز التي طلبها في وقت سابق أملا في المنافسة بقوة على الألقاب مستقبلا .



وأعد أوسوريو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك في تقريره إلى الإدارة تصوراته لفترة الإعداد الجديدة وموقف اللاعبين المنتظر تصعيدهم بشكل نهائي من فريق الشباب مواليد 2001 بخلاف تحديد المباريات الودية المطلوب الاتفاق عليها من أجل الاستعداد بقوة لانطلاقة الموسم الكروي الجديد 2023-2024 .

صفقات جديدة



وشهدت الساعات الأخيرة طلب المدرب الكولومبي خوان كارلوس أسوريو سرعة التحرك لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بصفقات جديدة في مراكز المساك الأيسر ولاعب الوسط المدافع وصانع الألعاب والجناح الهجومي ورأس الحربة الصريح وهي المراكز التي تمثل أهمية قصوى بالنسبة له في الوقت الحالي من أجل علاج النقص في تشكيلته وضمان تعزيز صفوفه بلاعبين يملكون خبرات الحصول على البطولات والوقوف على منصات التتويج.