عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار جديد بشأن مستقبل أوسوريو مع الزمالك

أوسوريو
أوسوريو

قرر مسئولو  نادى الزمالك  تفعيل تعاقد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك وإعلان استمراره حتى نهاية الموسم المقبل، خاصة أن تعاقد الزمالك مع المدرب الكولومبى كان يحمل بند التجربة لمدة أربعة أشهر قبل تفعيل بند الاستمرار للموسم المقبل، وفى ظل المستوى الذى يقدمه الفريق وتطور الأداء والنتائج الإيجابية.


ويرى مسئولو نادى الزمالك  أن بقاء "أوسوريو " على رأس الأدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك سيكون له دور أساسى فى العودة إلى البطولات الموسم المقبل بالإضافة إلى حصول المدرب على ثقة الجماهير التى باتت مقتنعة بإمكاناته العالية، وسيكون بقاء أوسوريو الموسم المقبل هو البداية الحقيقية لتدعيم فريق الكرة  فى البطولات المحلية القارية ، وقدراته التدريبية ستضع الفريق الأبيض على الطريق الصحيح .

تقرير "أوسوريو "
منح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لاعبي الزمالك راحة سلبية لمدة 20 يوما للتخلص من اجهاد الموسم الطويل قبل العودة لاستئناف التدريبات الجماعية من أجل بدء التحضير للموسم المقبل .


وينوي أوسوريو تقديم تقريره الفني للإدارة خلال الساعات القادمة عن اللاعبين المستبعدين من قائمته ممن يمكن التخلي عنهم لأندية أخرى عبر الميركاتو الصيفي مع دعم صفوفه بصفقات جديدة في المراكز التي طلبها في وقت سابق أملا في المنافسة بقوة على الألقاب مستقبلا .


وأعد أوسوريو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك في تقريره إلى الإدارة تصوراته لفترة الإعداد الجديدة وموقف اللاعبين المنتظر تصعيدهم بشكل نهائي من فريق الشباب مواليد 2001 بخلاف تحديد المباريات الودية المطلوب الاتفاق عليها من أجل الاستعداد بقوة لانطلاقة الموسم الكروي الجديد 2023-2024 .

صفقات جديدة 


وشهدت الساعات الأخيرة طلب المدرب الكولومبي خوان كارلوس أسوريو  سرعة التحرك لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بصفقات جديدة في مراكز المساك الأيسر ولاعب الوسط المدافع وصانع الألعاب والجناح الهجومي ورأس الحربة الصريح وهي المراكز التي تمثل أهمية قصوى بالنسبة له في الوقت الحالي من أجل علاج النقص في تشكيلته وضمان تعزيز صفوفه بلاعبين يملكون خبرات الحصول على البطولات والوقوف على منصات التتويج.

أوسوريو الزمالك نادي الزمالك مسئولو نادى الزمالك خوان كارلوس أوسوريو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واقعة تزوير| اكتشاف سر خطير وراء إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي.. تفاصيل الإطاحة بفيجو

النادي مايعرفهوش| "أفيس" البرتغالي يوجه صدمة إلى كهربا.. ونجم الأهلي في ورطة

لحظة إغماء الشيخ ماهر المعيقلي أثناء صلاة الجمعة والسديس يؤم المصلين

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي ينتقل للخليج السعودي

ابقوا في أماكن آمنة.. نداء عاجل من الدفاع المدني السعودي

صور البرومو.. بن شرقي يعود للدوري المصري مقابل 185 مليون جنيه.. تفاصيل

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى على هذا الرابط خلال ساعات

حرق والده .. جريمة بشعة تضرب المرج

ترشيحاتنا

فضل دعاء دخول السوق .. ثوابه عظيم يمحو مليون سيئة لمن يقوله

أزمة أحمد فتوح تشتعل| فشل جلسة الساحل.. واللاعب عينه على الأهلي وبيراميدز

حرق والده .. جريمة بشعة تضرب المرج

برعاية فرنسية| «دعم صحة المرأة»: طفرة كبيرة في علاج مرضى الأورام بمصر

تنسيق الكليات العسكرية 2023.. تعرف على شروط الإنضمام لكلية الطب بالقوات المسلحة

تنسيق الجامعات 2023.. مؤشرات كلية التجارة بالمرحلة الثانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختفاء الميكروباص في هذا الموعد.. الصور الأولى لمحطات الأتوبيس الترددي على الدائري

بعد واقعة الشيخ ماهر المعيقلي بالمسجد الحرام.. نصائح تحميك من الإغماء

طريقة عمل كيكة الموز وزبدة الفول السوداني| بمذاق لا يقاوم

حتى لو بكميات صغيرة.. تحذير من أضرار القهوة على الأطفال

فيديو

غطّت نفسها فورًا .. موقف محرج لـ رحمة أحمد في المصيف

اعترضت بكلمة خارجة .. تفاصيل هجوم قرش على رحمة أحمد

التفاصيل الكاملة لطرح أول سيارة مصرية .. فيديو

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار | ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ