حسام موافي: أي مشكلة في المخ تؤدي لغيبوبة.. فيديو

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن أي مشكلة يعاني منها الإنسان في المخ، تؤدي إلى غيبوبة.

حسام موافي: نزيف المخ أحد أسباب التعرض للإصابة بالغيبوبة

وقال حسام موافي خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما» المذاع على قناة صدى البلد، إن من ضمن أسباب الإصابة بالغيبوبة تعرض الإنسان لنزيف في المخ، وهذا الأمر ليس خطير حال علاجه بصورة كاملة.

وتابع حسام موافي: التسمم أو الانتحار أو الإدمان أو تناول جرعات زائدة من الدواء تؤدي إلى الغيبوبة، محذرا الشباب من أصدقاء السوء، معقبًا: «كل مصيبة يتعرض لها الإنسان تكون بسبب صديق سوء، نصيحة من أب لكل الشباب صديق السوء يسبب ليك فشل اجتماعي وعلمي، وكمان هيدخلك السجن، ابعد عن أصدقاء السوء».