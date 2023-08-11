إجراءات عاجلة من إسرائيل مع احتدام القتال في إثيوبيا

اشتد القتال بين الجيش الإثيوبي وميليشيا عرقية محلية في منطقة الأمهرة الشمالية الغربية في الأسابيع الأخيرة، مما دفع الحكومة إلى حجب الإنترنت وإعلان حالة الطوارئ ودفع إسرائيل إلى إجلاء أكثر من 200 من اليهود الإثيوبيين والإسرائيليين.

ووفقا لما نشرته نيويورك تايمز، تأتي الاشتباكات في أعقاب توترات استمرت لأشهر بشأن اقتراح رئيس الوزراء أبي أحمد تفكيك القوات الإقليمية الخاصة في أنحاء البلاد ودمجها في الجيش وهي خطوة قال القوميون الأمهرة إنها ستقوض الأمن في منطقتهم.

كانت الميليشيا العرقية، المعروفة باسم فانو، متحالفة مع أبي أحمد في جهوده التي استمرت عامين لسحق المقاتلين المتمردين في منطقة تيجراي المجاورة، لكنها الآن تقاتل الجيش في محاولة للحفاظ على قوات أمهرة الإقليمية.

بعد أقل من عام على انتهاء حرب تيجراي، يهدد القتال الجديد بإدخال البلاد في صراع آخر، كما يقول المحللون، يمكن أن يقوض الاستقرار في منطقة تتعامل بالفعل مع حرب في السودان أدت إلى فرار اللاجئين إلى إثيوبيا.

يقول المحللون إن الخلاف الأخير يقوض أيضًا جهود أبي أحمد لمركزية السلطة في الحكومة الفيدرالية وكبح جماح الجماعات السياسية العرقية التي تتنافس على الهيمنة في ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان.

بحلول يوم الجمعة، قالت السلطات الفيدرالية إن الجيش استعاد السيطرة على المدن والبلدات التي فقدها ووعدت باستئناف الخدمات الحكومية في منطقة الأمهرة. لكن المسؤولون والمراقبون ظلوا قلقين من أن مقاتلي فانو سيشنون هجمات جديدة، لا سيما من المناطق الريفية حيث يحظون بدعم كبير.

قال سكان في عدة مدن في جميع أنحاء المنطقة إن الشركات ظلت مغلقة وأن العديد من العائلات لا تزال غير قادرة على العثور على الطعام حتى أثناء احتفالهم بأيام الصيام المقدسة للكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية.

قال كيدان هايلو، سائق توك توك في لاليبيلا، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو والمعروف بكنائسها المحفورة في الصخر، تأثرنا بجائحة كورونا، ثم الحرب في تيجراي والآن هذا الصراع، إن الشعب متعب ومرهق للغاية.

قالت الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى في بيان مشترك يوم الجمعة إنهم قلقون بشأن العنف وحثوا الأطراف على معالجة الأزمة "بطريقة سلمية".

تعود جذور القتال الأخير إلى أبريل، عندما أعلنت الحكومة أنها ستحل القوات الإقليمية. يوجد في إثيوبيا 12 منطقة فيدرالية، لكل منها قواتها وزعماءها ومجالسها الإقليمية.

لكن خطة السيد أبي قوبلت بالمقاومة في منطقة الأمهرة، حيث احتج السكان المحليون، متهمين إياه بالرغبة في بسط هيمنته في المنطقة وتركهم عرضة لمزيد من الهجمات - وهي اتهامات ينفيها.

أما الأمهرة، ثاني أكبر مجموعة عرقية في البلاد، فقد شعروا بالقلق أيضًا بسبب إغفالهم المحادثات التي توسطت في السلام في تيجراي. يقولون إن الصفقة لم تأخذ بعين الاعتبار الأراضي المتنازع عليها التي استولى عليها مقاتلوهم خلال الحرب.

واتهمت جماعات حقوقية قوات أمهرة الإقليمية وميليشيا فانو بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق خلال حرب تيجراي. قال هون ماندفرو، من جمعية أمهرة الأمريكية، وهي مجموعة مناصرة مقرها الولايات المتحدة، إن العديد من الأمهرات يشعرون، بإن لا أحد يستمع إليهم، مضيفًا، "الوضع الراهن لا يطاق".

رداً على احتجاجات أبريل، شنت السلطات حملة قمع كاسحة أسفرت عن اعتقال مئات النشطاء والصحفيين والقادة المحليين.كما بدأت قوات الأمن الفيدرالية في الاشتباك مع مليشيات فانو، ووصلت أعمال العنف إلى ذروتها هذا الشهر عندما اتهمت السلطات الميليشيات بمحاولة الإطاحة بالحكومة الاتحادية.

على الرغم من عدم وجود إحصاء رسمي للضحايا، فقد أبلغ السكان في العديد من البلدات عن أكثر من اثني عشر حالة وفاة بشكل جماعي. في بلدة شيوا روبت، قال أحد السكان الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأسباب تتعلق بالسلامة إنه رأى جثتين ملقاة في الشارع وحضر جنازة خمسة أشخاص آخرين قتلوا في الاشتباكات.

قال تيميسجين تيرونه، المدير العام لجهاز المخابرات الوطنية، الذي يشرف أيضًا على إدارة حالة الطوارئ، في بث رسمي إن ميليشيا فانو أفرجت عن سجناء ونهبوا المباني الحكومية ودمروا الوثائق في البلدات التي استولوا عليها.

دفعت الأزمة المتصاعدة الحكومة الإسرائيلية إلى الأمر بإجلاء 204 أشخاص على أربع رحلات جوية مختلفة من مدن بما في ذلك جوندر، والتي لطالما وصفها اليهود الإثيوبيون بالوطن.

قال ليئور هايات، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، في مقابلة: "عندما تحدثنا إلى بعض الناس، سمعنا إطلاق النار من نوافذهم".

تضيف الأزمة الأخيرة إلى العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تواجه إثيوبيا. استمر العنف في الانتشار في منطقتي أوروميا وغامبيلا، مما أجبر المزيد من الناس على ترك منازلهم. لا يزال الملايين يواجهون انعدام الأمن الغذائي أيضًا، حتى مع استئناف برنامج الغذاء العالمي هذا الأسبوع توزيع الغذاء بعد توقف دام شهورًا بسبب السرقة والفساد.

ولتهدئة الموقف، قال محللون إنه من الحكمة أن تسعى الحكومة إلى الحوار مع الأطراف المتضررة. قالت موريثي موتيغا، مديرة برنامج أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية: "إثيوبيا هي الدولة المحورية في المنطقة، على الحدود مع ستة بلدان، وكانت تاريخياً بمثابة دعامة للأمن".