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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

صاحبي بيحب مراتي.. اعترافات مثيرة لـ قاتل منجد المعادي

صدى البلد

"بيحب مراتي، وأنا بغير عليها ومش بقدر أستحمل حد يبص عليها أو يكلمها"، تلك كانت بداية اعترافات المتهم بقتل منجد المعادي بسبب علاقة عاطفية مع زوجته.

وأكد، المتهم في تحقيقات النيابة العامة، إنه تعرف على المجني عليه بعد زواجه بأيام قليلة حتى أصبحنا أصدقاء وكنت اعتبره زي أخويا وفجأة عرفت أنه على علاقة مع زوجتي وعندما اكتشفت خيانتها قررت الانتقام من المجني عليه وقمت باستدراجه إلى مكان بعيد عن أعين الناس وسددت له عدة طعنات حتى فارق الحياة في المعادي.

وأوضح، المتهم في التحقيقات، أن المجني عليه قال لي: "أنا بحب مراتك وهخليها تطلق منك وهتجوزها، في تلك اللحظة لم أشعر بنفسي إلا وأنا بخطط لإنهاء حياته في المعادي".

نقاش المعادي

 

وكان، تلقى قسم شرطة المعادي بلاغًا بالعثور على جثمان شخص داخل أكياس بلاستيك ملقاة في صناديق القمامة بدائرة القسم.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ بالفحص والتحري تبين أن المجني عليه يعمل منجدًا وكانت تربطه علاقة عاطفية بفتاة إلا أن تلك الزيجة لم تكتمل وانفصلا وبعد فترة تزوجت الفتاة من نقاش وعندما علم خطيبها الأول “المنجد “ جن جنونه وبدأ في التواصل معها من جديد إلا أن زوجها اكتشف تلك العلاقة فقام باستدراج المنجد لشقة مستأجرة بدعوة إتمام بعض الأعمال بها ثم سدد له عدة طعنات ووضع تلك الأجزاء داخل أجولة بلاستيك والقى بها في أماكن متفرقة لإخفاء معالم جريمته الي ان تم كشفها من قبل رجال المباحث وتم ضبطه وأداة الجريمة.

جريمة المعادي

 

واعترف المتهم أمام رجال المباحث أنه ارتكب الجريمة بدافع الانتقام لشرفه بعد علمه بعلاقة المجني عليه بزوجته.

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