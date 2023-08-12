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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شواطئ الإسكندرية كامل العدد.. عودة طفلتين لذويهم وضبط عدة مخالفات ومصادرة الممنوعات

شواطئ الاسكندرية
شواطئ الاسكندرية اليوم

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، رفع الرايات الحمراء بجميع الشواطئ غرب الإسكندرية، وبعض الشواطئ شرقي المحافظة بسبب ارتفاع الأمواج، مضيفة أن أن بعض الشواطئ شرق المحافظة رفعت الرايات الصفراء أيضًا، بينما رفعت الشواطئ التي اكتمل فيها حاجز الأمواج الرايات الخضراء.

وشدد الدكتور محمد عبدالرازق، على منع نزول البدالات مياه البحر، موجهًا باستخدام الإذاعات الداخلية لتحديد المساحات الآمنة للسباحة، وحققت شواطئ القطاع الشرقي نسب اشغال وصلت 100% منذ الصباح، وعلى رأسها شواطئ المندرة وميامي وإسحاق حلمي، وإيناس حقي، وأبوهيف.

وحذرت الإدارة من النزول إلى مياه البحر في حالة غياب المنقذين مع الانصياع لتعليمات رجال الإنقاذ بشكل كامل، مطالبة رواد الشواطئ بالحفاظ على نظافة الشاطئ وعدم إلقاء المخلفات على الرمال وضرورة إلقاؤها في المكان المخصص.

وذكرت الإدارة في بيان أن اليوم كان ذروة الإقبال علي الشواطئ ومنذ الصباح الباكر توافد أعداد كبيرة من الرواد علي مختلف الشواطئ العامة و المؤجرة في القطاعين الشرقي و الغربي رغم رفع الراية الحمراء، و لذلك تم التأكد من تواجد عمال الإنقاذ بالشواطئ والمسعفين وعمال الابراج وكذلك التشديد علي المستأجرين بعدم السماح بنزول البدالات إلى مياه البحر دون ارتداء الرواد اللايف جاكت والتنبيه علي المصطافين بالاستماع لتعليمات المنقذين جيدا حرصا على سلامتهم.

وبناء علي تعليمات السيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بشأن تكثيف المرور والمتابعة المستمرة علي شواطئ الإسكندرية لتحقيق أقصى درجات الانضباط والالتزام،  وبناء علي تعليمات الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أجرى مفتشو الإدارة جولة مرورية على شواطئ القطاع الشرقي، وشواطئ القطاع الغربي والعجمي لتفقد الأوضاع والتأكد من عدم وجود أي مخالفات من العمال او المستأجرين تجاه الرواد.

وواصلت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في مواجهة كل ما هو موروث سيئ علي الشواطئ مثل اصطحاب الرواد للممنوعات حيث تم مصادرتها فى بعض الشواطئ وإتلافها أمام حائزيها وطردهم من الشاطئ حفاظا علي الآداب العامة للشاطئ وخصوصية العائلات.

كما تم رصد عدد من المخالفات ببعض الشواطئ كفرض الاكرامية على بعض الرواد و على الفور تم ارجاعها لأصحابها وتم اتخاذ إجراءات فوريه كطرد العامل وعمل تقرير بالمخالفة للعرض علي السيد رئيس الإدارة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ولعبت الإذاعة الداخلية دورا كبيرا في عودة الأطفال المفقودين الي ذويهم حيث تم العثور على طفلتين مفقودين بشاطئ وانلي وشاطئ العصافرة المميز وتم تسليمهم لأسرهم.

وتنقسم رايات البحر إلى ثلاثة ألوان تعبر كل منها عن حالة البحر، الراية الخضراء وتعنى أن الشواطئ أمنة، والصفراء تفيد أن حالة البحر غير مستقرة، والحمراء تفيد بأن هناك خطورة بالنزول إلى المياه.

الاسكندرية الدكتور محمد عبدالرازق الرايات الخضراء الرايات الحمراء المتابعة المستمرة اللواء محمد الشريف القطاع الغربي جولة مرورية حاجز الأمواج

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