أورتيجا: كل ملابسي من الوكالة.. وهذا سبب عدم الغناء مع أوكا| فيديو

أكد المطرب أورتيجا، أنه لا يفضل ارتداء إكسسوارات أو مشغولات ذهبية، موضحًا أنه أكتر فنان ارتدي ملابس من الوكالة.

وقال أورتيجا، خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة “صدى البلد”، إنه يوجد لديه ستايليست يقوم بتفيصل ستايل ملابسه، موضحًا أن فترة كورونا أثرت على كل المجالات.

عدم وجود أعمال غنائية مع أوكا

وتابع: “علاقتي مع أوكا مستمرة وهناك تواصل مستمر بيننا، رغم عدم وجود أعمال غنائية تجمعنا منذ فترة، ولكن محدش عارف الخير فين، ممكن يجمعنا الشغل مرة تانية”.

وأوضح أورتيجا، أنه يجهز لعدد من الحفلات المختلفة في العديد من الدول، «البحرين، والأردن، وأمريكا» خلال الفترة المقبلة، بجانب بعض الحفلات في الساحل الشمالي.