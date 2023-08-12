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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس إشبيلية يكشف حقيقة اقتراب ياسين بونو من ريال مدريد

ياسين بونو
ياسين بونو

كشف بيبي كاسترو، رئيس نادي إشبيلية الإسباني، حقيقة اقتراب المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الفريق، من الانضمام إلى ريال مدريد خلال الصيف الحالي.

وقال رئيس إشبيلية في تصريحات أبرزها فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورتس عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: "انتقال بونو إلى ريال مدريد؟ لا يوجد أي محادثات حتى الآن".

وأضاف:" الحقيقة هي أننا ليس لدينا أي عروض لرحيل بونو".

كانت تقارير صحفية أكدت رغبة ريال مدريد في التعاقد مع ياسين بونو لتعويض غياب حارسه البلجيكي تيبو كورتوا.

وأعلن نادي ريال مدريد الإسباني، الخميس الماضي، إصابة حارسه البلجيكي تيبو كورتوا بقطع في الرباط الصليبي، قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم الجديد.

ويستهل ريال مدريد الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإسباني بمواجهة أتلتيك بلباو، اليوم السبت، في الجولة الافتتاحية.

ياسين بونو اشبيلية ريال مدريد كورتوا بيبي كاسترو

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