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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصمم حوت «توتسيتس»: التحقت بكلية تجارة.. واتبعت شغفي في دراسة الحفريات

مصمم الحوت “توتسيتس”
مصمم الحوت “توتسيتس”

كشف أحمد مرسي، مصمم الحوت “توتسيتس”، أسرار تصميمه، قائلًا إن هذا الحوت يعتبر من أهم الاكتشافات التي مرت على الفريق؛ لأنه أكمل الحلقة المفقودة لتطور الحيتان.

وأضاف “مرسي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم السبت، أن هذا الحوت من أصغر الحيتان، وتم العثور عليه في منطقة الفيوم ويصل طوله لـ2.5 متر ويزن 157 كجم، وبمقارنته بباقي الحيتان فهو يعتبر أصغرها حجمًا.

كما تطرق في حديثه إلى طريقة دخوله مجال الحفريات رغم أنه خريج كلية التجارة، قائلًا: “معرفتش أدخل كلية العلوم وحاولت دراسة الموضوع بشكل شخصي تمامًا سواء التشريح المقارن وعلم الحفريات، ومن ثم انضممت لفريق سلام لاب ولقيت دعم كبير من أهلي في الموضوع”.

ووجه رسالة لطلاب الثانوية العامة: “أي حد مجبش مجموع مش لازم ييأس، لأن مفيش حد بيشتغل بالشهادة والموضوع كله معتمد على الشغف الشخصي”.

توتسيتس تطور الحيتان الحفريات توك شو صدى البلد

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