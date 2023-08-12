تشكيل النصر السعودي لمواجهة الهلال في نهائي كأس الملك سلمان

أعلن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لـ النصر السعودي، عن تشكيل فريقه لمواجهة الهلال، في نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال “البطولة العربية” في المباراة التي تنطلق اليوم في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتُنقل تليفزيونيًا على شبكة قنوات SSC السعودية وتطبيق شاهد VIP.

تشكيل النصر

وضم تشكيل النصر كلا من:

في حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام - علي لاجامي - عبدالإله العمري - أليكس تيليس

خط الوسط: عبدالله الخيبري - مارسيلو بروزوفيتش - سيكو فوفانا

خط الهجوم: أندرسون تاليسكا - ساديو ماني - كريستيانو رونالدو.

تشكيل الهلال

وضم تشكيل الهلال كلا من:

في حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: سعود عبد الحميد - كاليدو كوليبالي - علي البليهي - ياسر الشهراني

خط الوسط: روبين نيفيز - محمد كنو - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش

خط الهجوم: ميشايل - سالم الدوسري - مالكوم

ويحصل الفائز على اللقب، جائزة مادية تُقدر بـ 6 ملايين يورو.