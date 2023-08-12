بسعر رخيص.. تسريبات تكشف مواصفات هاتف فيفو vivo V29e القادم

تستعد شركة فيفو الصينية، لإطلاق أحد أرخص هواتفها خلال العام الحالي 2023، حيث روجت الشركة على صفحتها الرسمية في الصين، لـ هاتف vivo V29e، والذي سيتم إطلاقه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وبحسب موقع GSMArena فإن شركة فيفو روجت لهاتفها القادم vivo V29e ، حيث كشفت عن تصميمه، وعددا من مواصفاته، إذ سيحصل الهاتف على عدد من الألوان المتنوعة منها الأسود والأزرق الفاتح بالإضافة إلى اللون الأحمر.

ومن المتوقع أن يصدر هاتف فيفو القادم vivo V29e في الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة، مع سعر مناسب يتوافق مع الشباب وإمكانات محدودي الدخل، كما سيتميز الهاتف بعدد من المواصفات الكبيرة.

وسيعمل هاتف فيفو القادم vivo V29e بمعالج من نوع Snapdragon 480 من شركة كوالكوم الأمريكية، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي 8 و12 جيجابايت رام، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و256 جيجابايت، مع نظام التشغيل أندرويد 13.

وسيحتوي هاتف فيفو القادم vivo V29e على بطارية كبيرة بسعة تبلغ 4600 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 80 وات، مع إعداد كاميرا مزدوجة بمستشعر رئيسي 48 ميجا بيكسل، وعدد من التقنيات المتميزة.