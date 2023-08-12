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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم قرية برقة شرق رام الله

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وسائل إعلام عبرية، باقتحام قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، قرية برقة شرق مدينة رام الله.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن عدة آليات عسكرية من جيش الاحتلال اقتحمت القرية وجابت شوارعها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

اقتحام قوات الاحتلال للبلدة يتزامن مع دعوات للمستوطنين بالخروج بمسيرة استفزازية في أراضي القرية، حيث تجمع المواطنون على أطراف القرية للتصدي لأي هجوم محتمل للمستوطنين.

وفي الرابع من أغسطس الجاري، شن المستوطنون هجوما إرهابيا على قرية برقة، أسفر عن استشهاد الشاب قصي معطان (19 عاما)، برصاص أحد المستوطنين.

جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحام قرية برقة شرق مدينة رام الله مستوطنين فلسطين اخبار فلسطين

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