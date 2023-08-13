عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجوزاء .. حظك اليوم الأحد 13 أغسطس 2023 : اترك بصمتك

الجوزاء
الجوزاء

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو)، ومن سمات مواليده، قوي البصيرة، حكيم، ذكي، لطيف، سريع البديهة، ساحر وجذاب لكل من حوله.

ونستعرض توقعات برج الجوزاء وحظك اليوم الأحد 13 أغسطس 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

برج الجوزاء وحظك اليوم الأحد 13 أغسطس 2023

إذا كنت في مجال إبداعي ، فهذا هو الوقت المناسب بشكل خاص لإظهار مهاراتك وترك بصمتك، على صعيد الحب، من المحتمل أن تشعر بشخصية جذابة إضافية.

برج الجوزاء وحظك اليوم عاطفياً

إذا كنت في علاقة بالفعل ، فهذا يوم رائع لتجربة شيء جديد ومثير مع شريكك ، مثل أخذ فصل دراسي معًا أو استكشاف حي جديد، ومع ذلك ، ضع في اعتبارك أي غيرة محتملة أو تملُّك من شريكك ، حيث قد تجذب جاذبيتك المتزايدة أيضًا انتباهًا غير مرغوب فيه

برج الجوزاء وحظك اليوم صحيا

انتبه لأي مجهود مفرط محتمل ، لأن ثقتك المتزايدة قد تجعلك أكثر عرضة للضغط على نفسك بشدة، خذ فترات راحة عند الضرورة واستمع إلى جسدك، حافظ على رطوبتك وتغذيتك طوال اليوم للحفاظ على طاقتك.

برج الجوزاء اليوم مهنيا

سيتم عرض إبداعك وقيادتك بالكامل في العمل اليوم، سواء كنت تقدم مشروعًا جديدًا أو تتعاون فقط مع زملائك ، فستكون في أفضل حالاتك، لا تخف من التحدث ومشاركة أفكارك ، فمن المحتمل أن يتقبل زملائك في العمل ويتأثرون بأفكارك.

توقعات برج الجوزاء الفترة المقبلة

المشكلات المالية ليست دائمة وقد تتباهى بوضع مالي قوي في وقت أقرب، قد لا تكون في وضع يسمح لك بإجراء استثمارات كبيرة اليوم. 

برج الجوزاء برج الجوزاء اليوم برج الجوزاء اليوم مهنيا برج الجوزاء وحظك اليوم برج الجوزاء وحظك اليوم الأحد برج الجوزاء وحظك اليوم صحيا برج الجوزاء وحظك اليوم عاطفيا توقعات برج الجوزاء توقعات برج الجوزاء وحظك اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مطلب كولر .. وكيل مهاجم سيرفيت يكشف حقيقة اقترابه من الأهلي| خاص

الأهلي يعلّق موقف رحيل محمد شريف.. والمهاجم الأجنبي يقترب

قضية جديدة .. مرتضى منصور أمام القضاء بسبب الخطيب غدًا

الأهلي يحسم ثالث صفقاته في الميركاتو الصيفية |تفاصيل

للموظفين وأصحاب المعاشات.. حقيقة صرف علاوة غلاء معيشة بقيمة 450 جنيها

مدافع الأهلي ينتقل لـ سيراميكا كليوباترا

فخر إفريقيا| الأهلي يحتل المركز السادس في التصنيف العالمي .. وترتيب صادم للزمالك

مفاجأة| قرار عاجل من كولر مع لاعب الأهلي

موضوعات متعلقة

برج الجدي .. حظك اليوم الجمعة 11 أغسطس 2023 : تتلقى مساعدة مالية

برج العقرب.. حظك اليوم الجمعة 11 أغسطس 2023 : لا تفرض رأيك

برج العذراء.. حظك اليوم الجمعة 11 أغسطس 2023 : تعامل مع الضغوط

برج السرطان| حظك اليوم الجمعة 11 أغسطس 2023.. حل الأزمة العاطفية

برج الجوزاء| حظك اليوم الجمعة 11 أغسطس 2023.. جوائز تقديرية

برج الثور .. حظك اليوم الجمعة 11 أغسطس 2023 : خطّط لمفاجآت

برج الحمل.. حظك اليوم الجمعة 11 أغسطس 2023 : مشكلات رومانسية بسيطة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 11 أغسطس 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

ترشيحاتنا

سفير السعودية في فلسطين بعد توليه المنصب: تعييني خطوة مهمة

اتحاد كرة اليد: من الصعب سفر الزمالك لخوض البطولة العربية بسبب مديونياته

هاني حتحوت يكشف 5 شروط لـ استمرار أوسوريو مع الزمالك

رئيس صحة الشيوخ: إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة عبر الفيديو كونفرانس

ماذا تفعل إذا اشتد البلاء؟.. 4 أسباب سماوية تدفعه

سعر السيارة الرياضية الوحيدة في مبادرة الإحلال .. اعرف بكام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وعد رسمي من الشركة| مفاجأة في أسعار السجائر يوم 19 أغسطس.. ماذا سيحدث؟

وصفات طبيعية وأعشاب.. علاج الأملاح للحامل والأطفال

محشي قشر التين الشوكي يشعل السوشيال ميديا .. هل ينفع يتاكل بجد؟!

وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد

فيديو

من أجل الذهب .. لماذا تسعى الدول الكبرى للوصول إلى سطح القمر؟|فيديوجراف

ارتفعت 30% .. ماذا يحدث في أسعار الألبان والأجبان

صرف 450 جنيها علاوة غلاء معيشة .. شروط تفعيل القرار

اكتشاف تبديل أوراق في فحص تظلمات الثانوية العامة .. أول رد من التعليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ