محافظ الفيوم الأسبق: الاستيلاء على 12 فدانا من المنطقة الصناعية أثناء الفوضى

قال الدكتور حازم عطية، محافظ الفيوم الأسبق، إن اهتمام الدولة المصرية بالريف، وتقديم الخدمات، يؤدي إلى ارتياح نفسي عند أهالي هذه المناطق.

وأضاف حازم عطية خلال لقاء ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن مشروع مثل "حياة كريمة" يجعل المواطن يستشعر أن الدولة المصرية مهتمة به، وهو ما تقوم به الدولة في كل قرى ونجوع مصر.

وأوضح محافظ الفيوم الأسبق، أنه لم يتم الاكتفاء باحتفالية موسيقى الشعوب، لكن تم إرسالها لأربع أو خمس قرى لتقديم هذه الفنون في تلك القرى، وتم اختيار عدد من القرى، لكنها لم تكن تحتوي على مسارح ولذلك تم التوجه نحو مراكز الشباب في هذه القرى لتقديم العروض في مراكز الشباب.

وأشار محافظ الفيوم الأسبق إلى أنه تم عمل مشروعين في غاية الأهمية للشباب، وهو مشروع يسمى "شباب الفيوم الزراعي" ومشروع "شباب الفيوم الصناعي"، حيث يوجد في المنطقة الصناعية بالفيوم عدد من المصانع والشركات المنتجة.

ولفت إلى أنه تم الاستيلاء على 12 فدانا من المنطقة الصناعية في وقت الفوضى، لكنهم تمكنوا من استعادة تلك الأفدنة داخل المنطقة الصناعية.