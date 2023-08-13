النيجر تعيش ظلاما دامسا.. ماذا فعلت عقوبات ايكواس بالبلد الحبيس

يشعر الناس في النيجر بضيق من العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) ردًا على التحرك العسكري في البلاد، والذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي لفترة أطول، وفق ما ذكر موقع أفريكانوز.



منذ أكثر من أسبوع، قرر قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ، وهي كتلة إقليمية من 15 عضوًا ، والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (UEMOA) فرض عقوبات اقتصادية ومالية على النيجر ردًا على التغيير للسلطة.

تركت العقوبات الدولة الحبيسة مع الحد الأدنى من إمدادات الطاقة ، حيث قطعت نيجيريا ، التي تشكل إمداداتها 70 في المائة من كهرباء النيجر ، إمدادات الطاقة عن البلاد تماشيا مع عقوبات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

في عاصمة النيجر نيامي والعديد من المدن الأخرى ، يكافح الناس للتعامل مع انقطاع التيار الكهربائي المستمر والطويل الأمد ، وتعود الشوارع والأحياء الى الانغماس في الظلام لساعات.

ذكر أحد التجار :"اعتدنا العمل من الساعة الثامنة صباحًا حتى منتصف الليل، ولكن الآن أصبح الأمر مستحيلًا. لدينا في المتوسط ساعة و 30 دقيقة من الكهرباء يوميًا ومن الصعب جدًا أن نكون منتجين في مثل هذه الظروف. نظرًا لأن نيجيريا قطعت الكهرباء ، فإن مبيعاتنا تدهورت. نحاول العمل بالمولد ، لكن لا يمكننا استخدامه لساعات طويلة لأنه مكلف حيث يتعين علينا شراء الوقود بانتظام".

قال أحد المحررين: "إن انقطاع التيار الكهربائي يؤثر على عملنا. يجب أن ننتهي من التعديلات النصية والصوتية لكن لا يمكنني القيام بذلك. أنا أعاني وكذلك الآخرين".

بالإضافة إلى التأثيرات على الحياة اليومية ، يشعر الناس بالقلق أيضًا بشأن تأثير انقطاع التيار الكهربائي على اقتصاد البلاد.