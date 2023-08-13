عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور يعلق على مباراة النصر والهلال .. تفاصيل

خالد الغندور
خالد الغندور

شارك الإعلامي خالد الغندور تغريدة جديدة في عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

 

وكتب "الغندور": "بعد لعب النصر و الهلال أمس 120 دقيقة في البطولة العربية سيلعبون غدًا أولى مباريات الدوري السعودي بعد رفض طلبهم للتأجيل احترامًا لجدول الدوري السعودي".

 

 

وعلّق رضا البلتاجي، الخبير التحكيمي، على قرارات المغربي رضوان جيد، حكم مباراة الهلال والنصر السعوديين، في نهائي كأس الملك سلمان للأندية، والتي انتهت بفوز (العالمي) بهدفين مقابل هدف.

وقال “البلتاجي” في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا) المذاع عبر فضائية (المحور)، أن قرار رضوان جيد باحتساب ركلة جزاء للهلال كان صحيحا، ولكن حكام الفيديو قد ظلموا الفريق بإلغاء قرار احتساب ركلة الجزاء.

 

وأشار “البلتاجي” إلى أن رضوان جيد كان موفقا في عدم احتساب ركلة جزاء للهلال، بعد أن لمست الكرة يد مدافع النصر داخل منطقة الجزاء، في اللحظات الأخيرة من المباراة.


وأوضح “البلتاجي” أن رضوان جيد أدار المواجهة بامتياز، خاصة أنه أحد أفضل الحكام المتواجدين داخل قارة أفريقيا.

الاعلامي خالد الغندور الهلال الهلال والنصر السعودي التواصل الإجتماعي فيس بوك الغندور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كورونا يضرب مرة أخرى.. متحور جديد يهدد العالم وتعليق عاجل من مصر

بعد 5 شهور من الثبات|مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن بالبنوك

العظمى تقفز إلى 43.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة والأرصاد تفجر مفاجأة

تغيير مناهج الإعدادية والثانوية| رضا حجازي يعلن تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للتعليم

أسعار الذهب اليوم الأحد 13 أغسطس 2023.. وهذه هي قيمة عيار 21

دعاء الغنى علمه النبي لفاطمة.. ردده كل يوم يرزقك من حيث لا تحتسب

شوبير يعلن عن عودة مهاجم الأهلي رسميا

بشرى سارة لطلاب تنسيق الجامعات 2023 رياضة.. أماكن شاغرة للمرحلة الثانية بكليات القمة

ترشيحاتنا

رضا حجازي يعلن أبرز محاور استراتيجية تطوير التعليم 2024/2029

جماعة الشر وضرب الاقتصاد الوطني.. خبراء يفضحون فقاقيع الإرهابية ودراويشها بالخارج

أم العريس.. من هي أماني سوكا طليقة عمرو أديب ؟ «فيديوجراف»

أسعار أودي A3 السيدان 2023 بالسوق المحلي| صور

وزير التعليم يكشف موعد إعداد مناهج الثانوية العامة الجديدة

أجملهن درة وروجينا.. شاهد فساتين الفنانات بمهرجان العلمين تشعل السوشيال ميديا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أجملهن درة وروجينا.. شاهد فساتين الفنانات بمهرجان العلمين تشعل السوشيال ميديا

بـ20 جنيها احصل على أعلى نسبة فوسفور من سمك الشبار

وسط ذهول المارة.. لحظات رعب عاشتها تلميذة أثناء عودتها من المدرسة بالهند

سعر خرافي| شاهد.. فستان ليلي أحمد زاهر في العلمين يشعل السوشيال ميديا

فيديو

بكت 7 سنين بالدموع .. قصة المطربة حنان مع الاعتزال

كلمات مؤثرة.. سعد محمد لاعب الزمالك المصاب بالسرطان يعلن وصيته الأخيرة «فيديوجراف»

وسط ذهول المارة.. لحظات رعب عاشتها تلميذة أثناء عودتها من المدرسة بالهند

جوزها قالها اقلعيه.. قصة المطربة حنان مع الحجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ