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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تصريحات الأسد الأخيرة ورفضه لقاء أردوغان.. وزير الدفاع التركي يرد

الأسد وأردوغان
الأسد وأردوغان

أعرب وزير الدفاع التركي، يشار جولر، عن رغبة بلاده في إحلال السلام في سوريا، موضحا أن تكريس دستور جديد يعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف.

ووفقا لـ "تركيا الآن"، قال جولر، في حديثه لقناة "A Haber": "نرغب في السلام بصدق، لكننا نواجه ما نعتبره قضايا حساسة. لا يمكن تصور أن نغادر سوريا دون ضمان أمن حدودنا وشعبنا، وأثق في أن الرئيس السوري سيظهر عقلانية في هذا الموضوع".

وأشاد جولر بجهود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العمل من أجل السلام في المنطقة، مؤكدا الالتزام الحقيقي لتركيا بتحقيق الاستقرار.

وجاءت تصريحات الوزير في سياق تجديد الرئيس السوري مطالبته تركيا بسحب قواتها من شمال البلاد.

وجدد الأسد رفضه لقاء نظيره التركي أردوغان دون التزام الأخير بسحب قواته من شمالي سوريا.

وقال الأسد، في مقابلة مع "قناة سكاي نيوز عربية"، بثتها القناة يوم الأربعاء: "لماذا نلتقي أنا وأردوغان؟! لكي نشرب المرطّبات مثلاً؟". 

وربط الأسد اللقاء بنظيره التركي بالتزام الأخير بـ "الانسحاب من الأراضي السورية".
 

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