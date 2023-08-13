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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ 795 مشروعا بـ7.1 مليار جنيه في قرى حياة كريمة بالقليوبية.. صور

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة

غيرت المبادرة الرئاسية حياة كريمة حياة المواطنين بقرى مركز شبين القناطر بالقليوبية فى مختلف المجالات فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بلارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجاً بالقرى لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية.

تنفيذ 795 مشروعا بقرى حياة كريمة

تستهدف مبادرة حياة كريمة 36 قرية وعزبة بمركز شبين القناطر بإجمالي عدد سكان (577824) نسمة بإجمالي (795) مشروعًا، بتكلفة حوالي 7.1 مليار جنيه ، حيث تم البدء فى تشغيل 6 مجمعات خدمية المواطنين والمكون من 3 طوابق حيث يضم مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين ومكاتب "سجل مدني – شهر عقاري – بريد – تموين"، ووحدة محلية، ووحدة تضامن اجتماعي، ومجلس محلي، وذلك لتحسين مستوي الخدمات المقدمة لأبناء الوحدة المحلية وخاصة كبار السن وتوفيراً للوقت والجهد.

تشغيل 6 مجمعات خدمية بالقرى

المجمعات الخدمية التي بدأ بها العمل جاءت بقرى "كفر شبين، وطحانوب، ومنشأة الكرام، والمريج، وطحوريا، والأحراز"، وتقدم تلك المجمعات خدمات "بيان صلاحية الموقع - ترخيص أعمال البناء - ترخيص هدم - توصيل مرافق دائمة - رخصة فتح محل - إلغاء رخص محل - ترخيص إعلان - شهادة مطابقة"، بخلاف التضامن الاجتماعي والتموين.
وتستهدف إنشاء المراكز التكنولوجية هو دعم متخذ القرار بمعلومات آنية ودقيقة والفصل بين مُقدم الخدمة وطالبها بما يكفل الشفافية ومكافحة الفساد والحصول على خدمة متميزة وعاجلة لكافة الأنشطة وسرعة استرجاع المعلومات مع الدقة والسرية للبيانات، مشيراً إلى أن المحافظة قطعت شوطاً كبيراً في ملف التحول الرقمي والوصول إلى عمق الريف لتقديم خدمات مميزة للمواطنين بافتتاح وتشغيل مراكز تكنولوجية مصغرة.

جولات ميدانية لتفقد مشروعات حياة كريمة

من جانبه تابع محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمدينة شبين القناطر وقرى (كفر شبين والشوبك ومنشأة الكرام وعرب الصوالحة) بتكلفة نحو 7.1 مليار جنيه.
وأكد الهجان، خلال جولته التفقدية لعدد من مشروعات المبادرة أن هذه المشروعات جارية بقطاعات الصحة والزراعة والمعاملات الحكومية والخدمات الجماهيرية ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والأبنية التعليمية والمراكز الشبابية
واشار الى أن المحافظة بدأت في جني ثمار مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تعد أكبر مشروع قومي اجتماعي يهدف إلى إحداث تغيير جوهري في مستوى الحياة المعيشية للمواطنين بالريف المصري والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم في ضوء أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصري
وفي قطاع الصحة، تفقد المحافظ أعمال إحلال وتجديد الوحدة الصحية بكفر الشوبك والتي تم إنشاؤها على مساحة 700 م2 ووصلت نسبة تنفيذ الأعمال إلى 100% بتكلفة إجمالية تصل إلى 8 ملايين جنيه، وجار أعمال الفرش الطبي وسيتم افتتاحها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتابع مشروع الصرف الصحي بالشوبك حيث تم الانتهاء من المحطة بنسبة 100%، حيث تفقد أعمال شبكات الانحدار بطول 5 كم، وتم الانتهاء من شبكات الطرد بنسبة 100% وبلغت القيمة الإجمالية للمشروع 22 مليون جنيه.
وتفقد أعمال إنشاء مستشفى شبين القناطر المركزي، المقامة على مساحة 16 ألف م2 والتي ستصل تكلفتها الإنشائية إلى مليار جنيه، حيث جار الآن أعمال إنشاء اللبشة الخرسانية والقواعد الأساسية للمبنى والمقرر إنشاؤه من طابق أرضي و7 طوابق، وإنشاء مركز لتجميع البلازما على مساحة 500 متر وتم الانتهاء منه بنسبة 40%.
وسيتم إنشاء مدرسة للتمريض على مساحة 1200 م ووصلت إجمالي نسب التنفيذ للمستشفى ككل إلى 15%، موجها بالعمل بنظام الورديات للانتهاء منها خلال 6 أشهر لتسليمها مع مشروعات "حياة كريمة"، مكلفا مسئولي الصحة بدراسة احتياجات المستشفى والبدء في التعاقد على الأجهزة والمعدات لبدء أعمال الفرش فور انتهاء الأعمال المدنية.
وتفقد أعمال 3 كباري يتم إنشاؤها على المصارف والترع لتسهيل حركة المواطنين بالقرى، كما تفقد كوبري الشوبك وكوبري الكردود بعرب الصوالحة وكوبري البحر الشبيني بمنشية الكرام، حيث تم الانتهاء منهم بنسبة 100% وبلغت تكلفة الكباري 12 مليون جنيه.

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حياة كريمة شبين القناطر القليوبية المشروعات القومية مبادرة حياة كريمة مجمعات خدمية

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