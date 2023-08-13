مجدي عبد الغني: الناس هتدور على الدوري السعودي

علق الإعلامي مجدي عبد الغني الدوري السعودي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب مجدي عبد الغني: "التاريخ لوحده ميلعبش ومش هيعمل حاجة المهم العمل، السعودية قلبوا النصر لميلان والهلال لإنتر ميلان، ومتأكد إن الناس هتدور على الدوري السعودي علشان يشوفوا رونالدو وبنزيما وفيرمينيو".

علق رضا البلتاجي، الخبير التحكيمي، على قرارات المغربي رضوان جيد، حكم مباراة الهلال والنصر السعوديين، في نهائي كأس الملك سلمان للأندية، والتي انتهت بفوز (العالمي) بهدفين مقابل هدف.

وقال “البلتاجي” في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا) المذاع عبر فضائية (المحور)، أن قرار رضوان جيد باحتساب ركلة جزاء للهلال كان صحيحا، ولكن حكام الفيديو قد ظلموا الفريق بإلغاء قرار احتساب ركلة الجزاء.

وأشار البلتاجي إلى أن رضوان جيد كان موفقا في عدم احتساب ركلة جزاء للهلال، بعد أن لمست الكرة يد مدافع النصر داخل منطقة الجزاء، في اللحظات الأخيرة من المباراة.

وأوضح البلتاجي أن رضوان جيد أدار المواجهة بامتياز، خاصة أنه أحد أفضل الحكام المتواجدين داخل قارة أفريقيا