وزير النقل يكشف موعد تشغيل القطار الكهربائي السريع

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن القطار الكهربائي السريع سيبدأ في العمل في نهاية العام القادم ٢٠٢٤.

وأضاف أن القطار سوف يأتي من ألمانيا وسنعمل في المستقبل على تصنيعه في مصر لتوطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد لتوفير السيولة الدولارية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية شهد فيها الفريق كامل الوزير، وزير النقل، تسليم قطار مترو جديد للهيئة القومية للأنفاق بمصنع سيماف لتصنيع عربات المترو وعربات السكة الحديد، وذلك برفقه قيادات السكك الحديدية واللواء مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

وتفقد وزير النقل خلال الجولة ورش تصنيع قطارات مترو الأنفاق الجديدة، التي تحمل شعار «صُنع في مصر»، بمصنع مهمات السكك الحديدية «سيماف» في حلوان.