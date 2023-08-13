شخصان يحولان مسكنهما إلى مصنع مخدرات بالقاهرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية متجرى ومروجى المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين - مقيمان بدائرة القسم) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تصنيع وبيع المواد المخدرة بالشقة ملك أحدهما كائنة بدائرة القسم .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بالشقة المُشار إليها ، وعُثر بحوزتهما على (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 2 كيلو جرام - كمية من البودرة تستخدم فى تصنيع الإستروكس المخدر وزنت 5 كيلو جرام - كمية من الزجاجات التى تحتوى على سوائل وأسيتون يستخدم فى عملية التصنيع – ٦٠ كيس بداخلهم كمية من الإستروكس المخدر - كمية من الأكياس صغيرة الحجم "فارغة").

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع والإتجار بالمواد المخدرة.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(200 ألف جنيه تقريباً).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.