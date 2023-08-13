أفضل 5 موبايلات تشتريها في الفئة المتوسطة

شهدت السنوات الأخيرة تطورًا كبيرًا في سوق الهواتف الذكية، حيث أصبح هناك العديد من الخيارات الرائعة المتاحة في جميع الفئات السعرية. إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي في الفئة المتوسطة، فإليك أفضل 5 موبايلات يمكنك شراؤها:

• Redmi Note 11 Pro 5G

يعد Redmi Note 11 Pro 5G أحد أفضل الهواتف الذكية في الفئة المتوسطة، حيث يتميز بشاشة AMOLED كبيرة بحجم 6.67 بوصة، ومعالج Dimensity 920 5G، وكاميرا رباعية بدقة 108 ميجابكسل، وبطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير.

• Oppo Reno 7 5G

يعد Oppo Reno 7 5G أيضًا أحد أفضل الهواتف الذكية في الفئة المتوسطة، حيث يتميز بشاشة AMOLED منحنية بحجم 6.43 بوصة، ومعالج Dimensity 900 5G، وكاميرا ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل، وبطارية كبيرة بسعة 4500 مللي أمبير.

• Samsung Galaxy A53 5G

يعد Samsung Galaxy A53 5G أحد أفضل الهواتف الذكية في الفئة المتوسطة، حيث يتميز بشاشة Super AMOLED بحجم 6.5 بوصة، ومعالج Exynos 1280، وكاميرا رباعية بدقة 64 ميجابكسل، وبطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير.

• Vivo V23e 5G

يعد Vivo V23e 5G أحد أفضل الهواتف الذكية في الفئة المتوسطة، حيث يتميز بشاشة AMOLED بحجم 6.44 بوصة، ومعالج Dimensity 700 5G، وكاميرا ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل، وبطارية كبيرة بسعة 4050 مللي أمبير.

• Realme 9 Pro+ 5G

يعد Realme 9 Pro+ 5G أحد أفضل الهواتف الذكية في الفئة المتوسطة، حيث يتميز بشاشة AMOLED بحجم 6.43 بوصة، ومعالج Snapdragon 695 5G، وكاميرا رباعية بدقة 50 ميجابكسل، وبطارية كبيرة بسعة 4500 مللي أمبير.

هذه هي أفضل 5 موبايلات يمكنك شراؤها في الفئة المتوسطة، حيث تتميز بمزايا وإمكانيات رائعة، وأسعار مناسبة.