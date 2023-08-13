مؤلف مسلسل السفاح: لم ألتق صاحب الشخصية الحقيقي وهذه مفاجآت العمل

قال محمد صلاح العزب، مؤلف مسلسل السفاح، الذي يقوم ببطولته أحمد فهمي، ويعرض خلال الأيام المقبلة عبر منصة شاهد، إنه متحمس لمعرفة رأي الجمهور في العمل.

وأكد محمد صلاح العزب في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أنه أجرى الكثير من البحث حول شخصية السفاح الحقيقي، بعدما قرأ الأخبار عنه في الصحف، وتابع مع زملائه من الصحفيين المتخصصين تطورات القصة.

وأوضح مؤلف مسلسل السفاح، أنه لم يلتق الشخصية الحقيقة لكنها كانت مثيرة للاهتمام بالنسبة له، معربا عن عدم قلقه من المقارنة بين قصته وقصة مسلسل نتفليكس الشهير Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story.

يضم العمل عددا كبيرا من النجوم أبرزهم أحمد فهمي، ركين سعد، باسم سمره، صلاح عبد الله، حنان يوسف، وعددا آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج هادي الباجوري، وتدور أحداثه في إطار من الجريمة والتشويق، ويرتكب فهمي عدد من الجرائم الغامضة، والمسلسل مستوحاه من قصة حقيقية.