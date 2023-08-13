وزير الدفاع الأوكراني يعلن حاجة بلاده إلى المساعدة في إزالة الألغام

قال أوليكسي ريزنيكوف وزير الدفاع الأوكراني إن بلاده الآن ي الدولة الأكثر تلويثًا بالألغام على وجه الأرض ويعاني جيشها من نقص حاد في الرجال والمعدات القادرة على تطهير الخطوط الأمامية، بينما تحدث الجنود عن خسائر فادحة في ألوية الهندسة.

وفي نداء عاجل للحلفاء، قال أوليكسي ريزنيكوف لصحيفة الجارديان إن جنوده كانوا يستخرجون خمسة ألغام لكل متر مربع في الأماكن، وضعتها القوات الروسية في محاولة لإحباط هجوم أوكرانيا المضاد.

وقال إن حقول الألغام الشاسعة يمكن اجتيازها، لكن من المهم للغاية أن يوسع الحلفاء ويسرعون التدريب الذي تقدمه بالفعل بعض الدول، بما في ذلك بريطانيا.

لم يكن عدد خبراء الألغام في القوات المسلحة الأوكرانية قريبًا بما يكفي لاجتياز الدفاعات الروسية المعقدة على الجبهة الشاسعة التي يبلغ طولها (1000 كيلومتر)، مع استهداف وحدات إزالة الألغام بنيران كثيفة.

أشار مسؤولون في وزارة الدفاع في كييف إلى أن هناك فرصة لدول مثل اليابان التي لا ترغب في تقديم مساعدة قاتلة لتقديم الدعم في شكل معدات إزالة الألغام والتدريب.

قال ريزنيكوف: "اليوم، أوكرانيا هي الدولة الأكثر كثافة بالألغام في العالم، حيث يوجد مئات الكيلومترات من حقول الألغام، ملايين الأجهزة المتفجرة، في بعض أجزاء خط المواجهة يصل إلى خمسة ألغام لكل متر مربع.

تشكل حقول الألغام الروسية عقبة خطيرة لقواتنا، لكنها ليست مستعصية على الحل. لدينا خبراء متفوقون ومعدات حديثة، لكنها غير كافية للغاية للجبهة التي تمتد مئات الكيلومترات في شرق وجنوب أوكرانيا.

زرعت القوات الأوكرانية بعض الألغام المتناثرة في البلاد لحماية خطوطها الدفاعية، لكن الغالبية العظمى منها روسية.

اشتكى فولوديمير زيلينسكي من أن الاضطرار إلى انتظار تسليم الأسلحة من الغرب وتأجيل بدء الهجوم المضاد هذا العام سمح لروسيا بزرع ملايين الألغام قبل مواقعها.

أوكرانيا لديها خمس كتائب هندسية، مقسمة إلى 200 لواء، والتي اعتبارًا من مايو، قبل بدء الهجوم المضاد هذا العام، كان كل منها 30 كتيبة قوية.

ووفقًا لشهادة مقدمة، فإن عدد مزيلي الألغام النشطين الآن أقل بكثير. يقال إن قتل خبراء المتفجرات والضباط هو أعظم مكسب للقوات الروسية.

قال أحد اللواءات النشطة، إنه كان قوامه 30 فردًا على الورق، لكن في الواقع كان يضم 13 رجلاً، خمسة منهم فقط كانوا نشطين نتيجة الإصابة. فقد عضوان من أعضاء الوحدة أطرافهما في الأسبوعين الماضيين.

وقال سيرهي ريجينكو، كبير المسؤولين الطبيين في مستشفى ميتشنيكوف في دنيبرو، حيث يعالج العديد من المصابين بجروح خطيرة، إنه كان يستقبل ما بين 50 و 100 جندي يوميًا، وكانت الألغام هي السبب الثاني لإصاباتهم بعد المدفعية.

في اجتماع عقد في يوليو في رامشتاين بألمانيا وافق تحالف من 54 دولة يدعم أوكرانيا وليتوانيا وفنلندا وأيسلندا والنرويج والسويد والدنمارك على تدريب وتجهيز وحدات إزالة الألغام الأوكرانية. تمت دعوة دول أخرى للانضمام.

قال ريزنيكوف إن المبادرة قد فتحت باب التبرعات، لكن هناك حاجة ماسة إلى المزيد من مجموعة أوسع من الشركاء.

قال بيت سميث، مدير برنامج أوكرانيا في منظمة هالو غير الحكومية لإزالة الألغام، والذي كان سابقًا ضابطًا في قيادة جميع أصول التخلص من الذخائر المتفجرة التابعة للجيش البريطاني، إن مستوى التلوث بالألغام لا يمكن التعرف عليه في التاريخ الحديث.