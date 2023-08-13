"الحشيش بقا عادي".. ناقدة فنية تفتح النار على مسلسل سيب وأنا سيب

شنت الناقدة الفنية ماجدة خير الله، هجومًا حادًا على مسلسل سيب وأنا سيب من بطولة الفنان أحمد السعدني وهنا الزاهد، والذي يُعرض على أحد المنصات الإلكترونية في الفترة الحالية قائلة إن العمل الفني يقدم أنماط مختلفة من سلوك البشر وهذا أمر معروف، وقد يكون سلوك غير سوي، ولكنها انزعجت للغاية من الأداء المبالغ فيه والذي وصل إلى حد السخف والتكرار للفنانة هنا الزاهد بطلة المسلسل فضلا عن تكرار السب والشتيمة.

وأضافت "خير الله"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج "تفاصيل" المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، أن فكرة السب وتكراره في المسلسل أمر لم يكن مميز على الإطلاق، "طول المسلسل شتايم والناس بتشتم كإنه نوع من خفة الدم والهزار، ولو الشتيمة دي هزار فين المخرج من الكلام ده".

ناقدة فنية تفتح النار على هنا الزاهد: محتاجة ورش تمثيل

وتابعت الناقدة الفنية، أن مؤلفة مسلسل "سيب وأنا سيب" سبق لها وأن قدمت مسلسل مميز وهو "كامل العدد" من بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة، وكان في إطار كوميدي دون سباب أو شتائم على الإطلاق، ولكن ما حدث في مسلسل "سيب وأنا سيب" هو جنوح في مستوى الحوار وفي ادعاء خفة الظل، المسلسل كان به العديد من العيوب المختلفة.

وأردفت، أن الحوار والشتائم في مسلسل "سيب وأنا سيب" أمر غير لائق، "طول المسلسل كلام عن الحشيش وأنهم محششين تحت بند أن ده عمل كوميدي وده شيء غير مقبول على الإطلاق، وبتتحط تحت اسم الجرأة في العمل الدرامي، وده غير مقبول، يعني إيه تطلع واحد محشش ويشتم عادي".

واستكملت، أن الجرأة في الأعمال الدرامية يجب أن تكون في الأفكار وليس في الشتائم والسباب، "مش عشان نعمل فكرة جريئة نقعد نشتم، ممكن واحد يُستفز من واحد يمسك إيد حبيبته مش لازم شتيمة".

وشنت الناقدة الفنية، هجومًا على الفنانة هنا الزاهد قائلة إن أداء الفنانة هنا الزاهد في مسلسل "سيب وأنا سيب" نفس أدائها حينما تخرج في أي برنامج للحديث، ومازالت تحتاج ورش تمثيل أكبر، تستطيع من خلالها فهم الشخصية بشكل أكبر، وأبعاد الشخصية، وهي الأساسيات لأي فنان.

وواصلت: "ده منى ذكي اللي قبلها بـ 20 سنة ومن أهم ممثلي مصر، بتاخد ورش في أمريكا، ومفيش أي عيب في الموضوع الصراحة".